TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için transferde hareketlilik başladı. Sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde yer alan yıldız isim için İtalyan ekibi devreye girdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Aslan, sarı-lacivertli ekibin averajla gerisinde bulunuyor.
İkinci yarıyı Tümosan Konyaspor mücadelesiyle açacak olan Galatasaray, 3 puana odaklanmış durumda.
Diğer yandan Galatasaray'ın Avrupa'da gidişatı devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden grup aşamasında elenen Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor.
Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde Çek ekibi Sparta Prag ile eşleşti.
Teknik direktör Okan Buruk iki kulvarda da şampiyonluk istiyor.
Sezon sonunda iki kupayı da evine götürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.
Sarı-kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
Yaz transfer döneminde takıma kiralık olarak katılan Angelino beklentileri karşılayamadı.
Okan Buruk'un gözüne giremeyen İspanyol futbolcu ile yolların devre arasında ayrılması bekleniyor.
Buruk'un ocak ayında yeni bir sol bek istediği öğrenildi.
Cimbom'un, yeni sol bekinin Brezilya'dan gelmesi bekleniyor.
Ancak transferde Galatasaray'a rakip çıktı.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray'ın transferde rakibi Milan oldu.
Sarı-kırmızılı ekip Palmeiras forması giyen Vanderlan ile ilgileniyordu.
İtalyan ekibi, 21 yaşındaki oyuncuyu yaz transfer dönemi için listesine aldı.
Romano, transfer yarışında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in de olduğunu ifade etti.
Vanderlan, Brezilya ekibinin formasını 51 maçta terletti.
Genç oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 5 asist üretti.
Vanderlan'ın bonservis değeri ise 4 milyon Euro olarak biliniyor.
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