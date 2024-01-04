Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için transferde hareketlilik başladı. Sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde yer alan yıldız isim için İtalyan ekibi devreye girdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 21:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Sarı-kırmızılılar 11 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonunda şampiyonluğu kazanmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Cimbom sezonun ilk yarısını ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte 44 puanla tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Aslan, sarı-lacivertli ekibin averajla gerisinde bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

İkinci yarıyı Tümosan Konyaspor mücadelesiyle açacak olan Galatasaray, 3 puana odaklanmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Diğer yandan Galatasaray'ın Avrupa'da gidişatı devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden grup aşamasında elenen Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde Çek ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Teknik direktör Okan Buruk iki kulvarda da şampiyonluk istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Sezon sonunda iki kupayı da evine götürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Sarı-kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Yaz transfer döneminde takıma kiralık olarak katılan Angelino beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Okan Buruk'un gözüne giremeyen İspanyol futbolcu ile yolların devre arasında ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Buruk'un ocak ayında yeni bir sol bek istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Cimbom'un, yeni sol bekinin Brezilya'dan gelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Ancak transferde Galatasaray'a rakip çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray'ın transferde rakibi Milan oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Sarı-kırmızılı ekip Palmeiras forması giyen Vanderlan ile ilgileniyordu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

İtalyan ekibi, 21 yaşındaki oyuncuyu yaz transfer dönemi için listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Romano, transfer yarışında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in de olduğunu ifade etti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi

Vanderlan, Brezilya ekibinin formasını 51 maçta terletti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'a durmak yok!
G.Saray'dan yılın transfer bombası!
💥Süper Loto çekildi! (4 Ocak)
🤲 5 Ocak Cuma hutbesi
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi Galatasaray istiyordu! İtalyanlar sol bek için devreye girdi 21:15
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı 19:57
Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazır Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazır 19:51
Fenerbahçe finale yükseldi! Fenerbahçe finale yükseldi! 19:49
Galatasaray'a durmak yok! Galatasaray'a durmak yok! 19:46
Millilerde yeni hoca dönemi! Millilerde yeni hoca dönemi! 17:56
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv | CANLI Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv | CANLI 17:36
Josip Vukovic Kocaelispor'da! Josip Vukovic Kocaelispor'da! 16:52
Sivasspor'un genç yıldızı Premier Lig yolcusu Sivasspor'un genç yıldızı Premier Lig yolcusu 16:42
Gençlerbirliği Aias Aosman ile anlaşma sağladı Gençlerbirliği Aias Aosman ile anlaşma sağladı 16:31
G.Saray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino... G.Saray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino... 16:31
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer itirafı! Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer itirafı! 16:23