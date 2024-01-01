Haberler Galatasaray Davinson Sanchez 2024 yılına havai fişek patlatarak girdi! Galatasaray taraftarından Omar tepkisi geldi

Davinson Sanchez 2024 yılına havai fişek patlatarak girdi! Galatasaray taraftarından Omar tepkisi geldi

Galatasaray'da savunmanın bel kemiği haline gelen yeni transfer Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle derbide forma giyememiş ve yeni yıl için ülkesine gitmişti. Davinson Sanchez, yeni yıl kutlaması sırasında havai fişek patlattı. Galatasaray taraftarı bu olayda eski futbolcusu Omar Elabdellaoui'yi hatırladı ve sosyal medyada tepki gösterdi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 10:51 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 11:03
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Davinson Sanchez 2024 yılına havai fişek patlatarak girdi! Galatasaray taraftarından Omar tepkisi geldi

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği ve sergilediği performans ile gönüllerde taht kuran Davinson Sanchez, yeni yıla ülkesi Kolombiya'da girdi. Deneyimli savunmacı, 2024 yılına girerken havai fişek patlattı. Bu durum bazı Galatasaray taraftarları tarafından tehlikeli olarak görüldü ve tepki topladı.

OMAR ELABDELLAOUI AKILLARA GELDİ!

Galatasaray'ın eski sağ beki Norveçli Omar Elabdellaoui, 2021 yılına girerken havai fişek ile yaralanmış ve gözlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalmıştı. Davinson Sanchez'in havai fişek ile yeni yıla girmesi taraftarlara bu durumu hatırlattı ve sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE DAVINSON SANCHEZ'İN O ANLARI

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