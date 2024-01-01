Davinson Sanchez 2024 yılına havai fişek patlatarak girdi! Galatasaray taraftarından Omar tepkisi geldi

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği ve sergilediği performans ile gönüllerde taht kuran Davinson Sanchez, yeni yıla ülkesi Kolombiya'da girdi. Deneyimli savunmacı, 2024 yılına girerken havai fişek patlattı. Bu durum bazı Galatasaray taraftarları tarafından tehlikeli olarak görüldü ve tepki topladı.

OMAR ELABDELLAOUI AKILLARA GELDİ!

Galatasaray'ın eski sağ beki Norveçli Omar Elabdellaoui, 2021 yılına girerken havai fişek ile yaralanmış ve gözlerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalmıştı. Davinson Sanchez'in havai fişek ile yeni yıla girmesi taraftarlara bu durumu hatırlattı ve sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE DAVINSON SANCHEZ'İN O ANLARI