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Harry Kewell Yokohama F. Marinos'un teknik direktörü oldu

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Galatasaray forması da giyen Avustralyalı eski futbolcu Harry Kewell, Japonya'nın Yokohama F. Marinos Futbol Takımı'nın teknik direktörü oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 14:31
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Harry Kewell Yokohama F. Marinos'un teknik direktörü oldu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 45 yaşındaki Avustralyalı teknik adam Harry Kewell, Japonya'nın Yokohama F. Marinos Futbol Takımı'nın teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, eski Celtic yardımcı antrenörü Kewell'ın gelecek sezon için teknik direktör olarak kulübe katılacağını duyurdu.

Avustralya formasıyla iki kez Dünya Kupası'na katılan ve 2014 yılı sonunda futbolu bırakan Kewell, antrenörlük kariyerine 2015 yılında başladı ve son olarak bu yıl sonuna kadar İskoç temsilcisi Celtic'te yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Kewell, 2008-2011 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

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