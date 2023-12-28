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Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku! Süper Kupa maçında yok

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech'in, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde forma giyemeyeceği bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 14:22 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 14:40
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Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku! Süper Kupa maçında yok

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'a kötü haber geldi. Ağrısı bulunan Faslı yıldız Hakim Ziyech, Süper Kupa maçı kadrosunda yer almayacak.

Tecrübeli futbolcu, ligde oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından ağrılarının devam ettiğini teknik heyete iletmişti.

Son antrenmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, Ziyech'i riske atmamak için maç kadrosundan çıkardı.

Süper Kupa mücadelesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak. Müsabaka, 28 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

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