Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Transferde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yarıştığı Thomas Partey hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal Kulübü, Partey'in transferi konusunda kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak ezeli rakipler, ocak ayı için kolları sıvamış durumda.
THOMAS PARTEY YARIŞI!
Nokta atışı bir transfer planlayan iki takım, Arsenal'ın yıldız futbolcusu Thomas Partey'i gündemine aldı.
Sakatlığını atlatmasının ardından antrenmanlara başlayan Partey'in ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Fenerbahçe ve Galatasaray, ayrılacağı konuşulan Thomas Partey'in son durumunu yakından takip ediyor.
Arsenal'daki geleceği merak edilen Ganalı futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
İngiliz kulübü, 30 yaşındaki yıldız futbolcu ile ilgili kararını verdi.
Ada basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, kadro derinliğine büyük önem veriyor.
TRANSFER YAPILIRSA AYRILIĞA İZİN ÇIKACAK!
Defansif orta saha bölgesinde pek derinliği bulunmayan Arsenal, Partey'in ayrılığına 'transfer' şartıyla onay verecek.
Declan Rice'a alternatif bir ismin kadroya katılması durumunda Ganalı futbolcunun satışı gerçekleşebilir.
Bu sezon yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan deneyimli oyuncu, yalnızca 4 karşılaşmada görev aldı.
Thomas Partey'in Arsenal'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
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