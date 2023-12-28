Haberler Galatasaray Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Transferde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yarıştığı Thomas Partey hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal Kulübü, Partey'in transferi konusunda kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 11:34
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BURAK ŞENTÜRK
Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ocak ayında orta saha takviyesi planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takım, bu kez transfer yarışına girdi.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son olarak Süper Lig'deki derbide 0-0 berabere kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, 44'er puanla şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak ezeli rakipler, ocak ayı için kolları sıvamış durumda.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

THOMAS PARTEY YARIŞI!
Nokta atışı bir transfer planlayan iki takım, Arsenal'ın yıldız futbolcusu Thomas Partey'i gündemine aldı.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sakatlığını atlatmasının ardından antrenmanlara başlayan Partey'in ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray, ayrılacağı konuşulan Thomas Partey'in son durumunu yakından takip ediyor.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Arsenal'daki geleceği merak edilen Ganalı futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiliz kulübü, 30 yaşındaki yıldız futbolcu ile ilgili kararını verdi.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ada basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, kadro derinliğine büyük önem veriyor.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRANSFER YAPILIRSA AYRILIĞA İZİN ÇIKACAK!
Defansif orta saha bölgesinde pek derinliği bulunmayan Arsenal, Partey'in ayrılığına 'transfer' şartıyla onay verecek.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Declan Rice'a alternatif bir ismin kadroya katılması durumunda Ganalı futbolcunun satışı gerçekleşebilir.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan deneyimli oyuncu, yalnızca 4 karşılaşmada görev aldı.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Thomas Partey'in Arsenal'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Arsenal'dan Partey için transfer şartı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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