Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Cimbom zorlu mücadeleyi kazanarak liderliği eline almak istiyor.
Galatasaray dev mücadele öncesi averajla ikinci sırada bulunuyor.
Cimbom'un derbideki en büyük avantajı ise Mondihome Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred'in karşılaşmada cezalı duruma düşmesi oldu.
Diğer yandan yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar devre arasında kadroda bazı değişikliğe gidecek.
Cimbom'da Tanguy Ndombele, Angelino ve Victor Nelsson'un takımdan ayrılması bekleniyor.
Aslan'da en çok merak edilen bölge ise orta saha.
Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele'nin performansından memnun değil.
Deneyimli çalıştırıcı ocak ayında yönetimden takviye istedi.
Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu hedeflerken, devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Çalışmaları sürdüren kurmayların transfer listesinde birçok isim bulunuyor.
Bu isimlerden birisi ise Conor Galleghar.
Yıldız futbolcunun adı ise Galatasaray ile anılıyordu.
TOTTENHAM ARAYA GİRDİ!
The Mirror'un haberine göre Ada'nın güçlü ekiplerinden Tottenham, Conor Gallagher'ı kadrosuna katmak istiyor.
Habere göre Londra kulübü savunma hattını güçlendirdikten sonra rotasını 23 yaşındaki orta sahaya çevirecek.
Teknik direktör Ange Postecoglou'nun da oyuncuyu istediği biliniyor.
Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino oyuncunun performansından memnun.
Ancak Gallagher'ın sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.
Chelsea, futbolcusundan bonservis bedeli kazanmak istiyor.
Gallagher daha önce kiralık olarak Charlton Athletic, Swansea, West Bromwich Albion ve Crystal Palace formaları giydi.
23 yaşındaki orta saha bu mücadelelerde 4 asist üretti.
Gallagher'ın bonservis değeri 42 milyon Euro olarak biliniyor.