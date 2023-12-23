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Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Son dakika: Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi takviye yapılacak bölgeler ve isimler belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda özellikle Okan Buruk'un ısrarla istediği isim için İngiliz devi devreye girdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 11:27
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Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Cimbom zorlu mücadeleyi kazanarak liderliği eline almak istiyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Galatasaray dev mücadele öncesi averajla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Cimbom'un derbideki en büyük avantajı ise Mondihome Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred'in karşılaşmada cezalı duruma düşmesi oldu.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Diğer yandan yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Sarı-kırmızılılar devre arasında kadroda bazı değişikliğe gidecek.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Cimbom'da Tanguy Ndombele, Angelino ve Victor Nelsson'un takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Aslan'da en çok merak edilen bölge ise orta saha.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele'nin performansından memnun değil.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Deneyimli çalıştırıcı ocak ayında yönetimden takviye istedi.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu hedeflerken, devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Çalışmaları sürdüren kurmayların transfer listesinde birçok isim bulunuyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Bu isimlerden birisi ise Conor Galleghar.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Chelsea, İngiliz futbolcuyu ocak ayında satmayı planlıyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Yıldız futbolcunun adı ise Galatasaray ile anılıyordu.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

TOTTENHAM ARAYA GİRDİ!

The Mirror'un haberine göre Ada'nın güçlü ekiplerinden Tottenham, Conor Gallagher'ı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Habere göre Londra kulübü savunma hattını güçlendirdikten sonra rotasını 23 yaşındaki orta sahaya çevirecek.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Teknik direktör Ange Postecoglou'nun da oyuncuyu istediği biliniyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino oyuncunun performansından memnun.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Ancak Gallagher'ın sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Chelsea, futbolcusundan bonservis bedeli kazanmak istiyor.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

Gallagher daha önce kiralık olarak Charlton Athletic, Swansea, West Bromwich Albion ve Crystal Palace formaları giydi.

Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un maestrosuna İngiliz devi talip oldu!

İngiliz oyuncu bu sezon Chelsea formasını 16 maçta terletti.

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