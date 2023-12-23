GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan ancak beklentilerin altında kalan Angelino için karar verildi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un gözden çıkardığı İspanyol oyuncu için Fransızlar devreye girdi. İşte transferin son detayları... GS SPOR HABERLERİ DIŞ BASIN | Mehmet Cem Çakır
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Sarı-kırmızılılarda derbi öncesi Davinson Sanchez dışında eksik bulunmuyor.
Galatasaray'da bu kritik karşılaşma öncesi beklenen 11 ise şu şekilde.
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem, Zaha, Tete, Icardi.
Bu derbide ayrıca yönetim galibiyet için ekstra prim verecek.
Sarı-kırmızılılar geride kalan 16 haftanın ardından 43 puan topladı.
Cimbom bu karşılaşmayı kazanıp ilk yarıyı lider bitirmek için avantaj elde etmek istiyor.
Galatasaray'da ayrıca bir yandan da transfer hareketliliği sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda ilk olarak sol bek takviyesi planlanıyor.
Bu noktada Galatasaray, sezon başında Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino için kararını verdi.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve devre arasında oyuncu ile yollarını ayıracak.
Fransız basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Angelino için Marsilya devreye girdi.
Gattuso'nun ısrarla istediği oyuncunun da Marsilya'ya gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.
ANGELINO GALATASARAY'DA NE YAPTI?
26 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla tüm kulvarlada 19 maça çıktı.
Angelino bu maçlarda 1 gol, 1 asist üretti.
Angelino'nun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
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