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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan ancak beklentilerin altında kalan Angelino için karar verildi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un gözden çıkardığı İspanyol oyuncu için Fransızlar devreye girdi. İşte transferin son detayları... GS SPOR HABERLERİ DIŞ BASIN | Mehmet Cem Çakır

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 14:19
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılılarda derbi öncesi Davinson Sanchez dışında eksik bulunmuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un bu noktada Nelsson'a görev vermesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da bu kritik karşılaşma öncesi beklenen 11 ise şu şekilde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem, Zaha, Tete, Icardi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Bu derbide ayrıca yönetim galibiyet için ekstra prim verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılılar geride kalan 16 haftanın ardından 43 puan topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Cimbom bu karşılaşmayı kazanıp ilk yarıyı lider bitirmek için avantaj elde etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da ayrıca bir yandan da transfer hareketliliği sürüyor.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılılarda ilk olarak sol bek takviyesi planlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Bu noktada Galatasaray, sezon başında Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino için kararını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılılar, İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve devre arasında oyuncu ile yollarını ayıracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Fransız basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Angelino için Marsilya devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

Gattuso'nun ısrarla istediği oyuncunun da Marsilya'ya gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Angelino'nun yeni takımı belli oldu

ANGELINO GALATASARAY'DA NE YAPTI?

26 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla tüm kulvarlada 19 maça çıktı.

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