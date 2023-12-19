Kupayı asla PRAGmayız

Galatasaray'a güzel kura... Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'ne kalma hakkı kazanan sarıkırmızılı ekip, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapılan kura çekiminde Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak. Turu geçen takım adını son 16 turuna yazdıracak. Sparta Prag, Çekya Ligi'nde oynadığı 19 maçta 50 puan toplayan ve en yakın rakibinin 5 puan önünde yer alıyor.

DİNAMO ZAGREB'E ŞOK YAŞATTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayan Sparta Prag 3. Eleme Turu'nda Kopenhag'a 0-0 ve 3-0'lık skorlarla elendi ve Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Dinamo Zagreb'e ilk maçta 3-1 yenilse de rövanşı 4-1 alarak gruplara kaldı. C Grubu'nda Sparta Prag, Aris Limassol, Real Betis ve Rangers ile mücadele etti ve 10 puan toplayarak playoff turuna kaldı. Kura Galatasaray'da memnuniyet yaratırken A Spor'a konuşan ikinci başkan Metin Öztürk, "Kolay olmayacak ama turu geçeceğimize inancımız tam" dedi.

Galatasaraylı taraftarlar, Hagi'nin UEFA Kupası'yla çekilmiş ikonik fotoğrafını Mauro İcardi'ye uyarladı. Fotoğrafın altına birçok mesaj yazılırken, "Yolun sonu şampiyonluk olsun" yorumları yapıldı.

ZORLANMAZ

Sparta Prag hafife alınacak bir takım değil ama Şampiyonlar Ligi grubunda dev rakiplere karşı kafa kafaya oynamış Galatasaray için korkulacak zor bir kura da değil. Çek temsilcisi, vasat Avrupa Ligi grubunda Aris Limassol dışında sadece Real Betis'i yendi, onda da rakibi büyük oranda yedekleriyle oynadı. Oyun stillerine baktığımızdaysa bilhassa geriden oyun kurmaya çalıştıklarını fakat yoğun pres yediklerinde teknik kapasite eksiği sebebiyle hatalar yaptıklarını gördük. Galatasaray'ın etkili ön alan presiyle turu rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Mini yorum: Barış DINÇARSLAN