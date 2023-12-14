Manchester’a diz çöktürdü

Sarıkırmızılı takım, Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup etme başarısı gösterdi. Galatasaray, bu galibiyetle Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını deplasmanda yendi. Manchester United'ı sahasında konuk ettiği maçta ise iki kez 2 farklı skorla geriye düşmesine rağmen rakibiyle 3-3 berabere kaldı.

SADECE BİR MAÇTA GOL ATAMADI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sadece deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olduğu maçta gol atamadı. Sarı-kırmızılı takım, eleme turlarındaki maçlarında 12, gruptaki müsabakalarında ise 10 kez topu filelere yolladı.

5 MAÇTA GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta geri düşmesine rağmen geri dönüş yapmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde üç tur geçerek gruplarda mücadele etme hakkını kazandı. Elemelerde oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı.