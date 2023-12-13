GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmenin ardından ise zorlu maçlarda öne çıkan nokta orta saha eksikliği oldu. Başkan Vekili Erden Timur sezon başında da gündeme gelen yıldız için devre arasında transferi gerçekleştirmek istiyor. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmıızlılar grupta 6 maçta 5 puan topladı.
Başkan Vekili Erden Timur ise bu sonucun ardından zaman kaybetmeden listesinde yer alan oyuncularla görüşmek için harekete geçti.
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray da transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-Kırmızılı takımın ocak ayında beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele ile yollarını ayırması bekleniyor.
Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda bu bölge için yönetiminin ilk hedefinin de hazır olduğu öğrenildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'la bir toplantı yapan yönetimin Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ismine yoğunlaştığı öğrenildi.
Okan Buruk'un yıldız ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve yönetimden oyuncu için teklif yapılmasını istediği belirtildi.
30 yaşındaki futbolcu için devre arasında kiralama teklifi yapma kararı alan yönetimin oyuncunun durumunu araştırdığı ifade ediliyor.
JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR
Arsenal ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek 30 yaşındaki Ganalı orta sahayı İtalya Serie A takımlarından Juventus da takip ediyor.
İtalyan ekibinin Partey'i, futboldan men cezası alan Paul Pogba'nın yerine düşündüğü öğrenildi.
Yıldız futbolcunun da Arsenal'dan ayrılmak istediği öğrenildi.
THOMAS PARTEY KİMDİR?
Thomas Partey, 13 Haziran 1993'te Gana'nın Odumase Krobo kentinde dünyaya geldi.
Futbola İspanya'da Atletico Madrid'in altyapısında başladı.
Sırasıyla kiralık olarak Mallorca ve Almeria'da forma giydi.
2015 yazında A takıma yükseldi ve 5 yıl burada kariyerini sürdürdü.
2020 yazında Atletico Madrid'den Arsenal'e 50 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.
30 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ganalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...
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