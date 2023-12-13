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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmenin ardından ise zorlu maçlarda öne çıkan nokta orta saha eksikliği oldu. Başkan Vekili Erden Timur sezon başında da gündeme gelen yıldız için devre arasında transferi gerçekleştirmek istiyor. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:48
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Kopenhag'a konuk oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibine 1-0 mağlup olarak son 16 şansını kaybetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Galatasaray bu sonucun ardından ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Sarı-kırmıızlılar grupta 6 maçta 5 puan topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Başkan Vekili Erden Timur ise bu sonucun ardından zaman kaybetmeden listesinde yer alan oyuncularla görüşmek için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray da transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Sarı-Kırmızılı takımın ocak ayında beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele ile yollarını ayırması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda bu bölge için yönetiminin ilk hedefinin de hazır olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Teknik Direktör Okan Buruk'la bir toplantı yapan yönetimin Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ismine yoğunlaştığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Okan Buruk'un yıldız ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve yönetimden oyuncu için teklif yapılmasını istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

30 yaşındaki futbolcu için devre arasında kiralama teklifi yapma kararı alan yönetimin oyuncunun durumunu araştırdığı ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR

Arsenal ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek 30 yaşındaki Ganalı orta sahayı İtalya Serie A takımlarından Juventus da takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

İtalyan ekibinin Partey'i, futboldan men cezası alan Paul Pogba'nın yerine düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Yıldız futbolcunun da Arsenal'dan ayrılmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

THOMAS PARTEY KİMDİR?

Thomas Partey, 13 Haziran 1993'te Gana'nın Odumase Krobo kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Futbola İspanya'da Atletico Madrid'in altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

Sırasıyla kiralık olarak Mallorca ve Almeria'da forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kopenhag maçı o bölgeyi işaret etti! Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor

2015 yazında A takıma yükseldi ve 5 yıl burada kariyerini sürdürdü.

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