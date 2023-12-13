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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ocak ayındaki ara transfer döneminde Ndombele ile yolların ayrılması planlanıyor. Tottenham ile kiralık sözleşmesinin feshi için görüşecek olan sarı-kırmızılılar, 8 numara operasyonu için düğmeye bastı. Nokta atışı bir takviye düşünen Aslan, iki yıldızı listeye aldı. İşte o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

Galatasaray'ın transferin son gününde Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele bir türlü beklenen performansı sahaya yansıtamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

Yıldız oyuncunun 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

Fransız futbolcu, sürekli olarak kilolarıyla gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

Ndomele şans bulduğu maçlarda da etkisiz kalarak kredisini tüketti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

Teknik direktör Okan Buruk'un devre arasında yeni bir 8 numara istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılıların takviye için düğmeye bastığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

Bu konuda çalışmalarını sürdüren Galatasaraylı kurmayların, Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ve Al-Nassr forması giyen Marcelo Brozovic'i radarına aldığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

Bu iki ismin mali şartlarını ve form durumunu değerlendirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

Aslan, görüşmeleri en kısa sürede başlatacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

LYON, NDOMBELE'YI ISTIYOR

Bu arada gözden çıkarılan Tanguy Ndombele'ye eski kulübü Lyon talip oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

Fransız basınının duyurduğu habere göre, 26 yaşındaki oyuncu da bu transfere oldukça istekli.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

THOMAS PARTEY

Üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşen Thomas Partey, Arsenal'de gönderilmesi düşünülen isimlerden biri.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

30 yaşındaki Ganalı orta saha, bu sezon Premier Lig'de sadece 4 karşılaşmada 251 dakika görev yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

MARCELO BROZOVIC

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Nassr ile bu yaz başında 3 yıllık sözleşme imzalayan Marcelo Brozovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın önemli bir parçası.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar

31 yaşındaki ön libero, Hırvat milli formasını 93 kez giydi.

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