GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ndombele'nin yerine 2 aday! İşte o yıldızlar
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ocak ayındaki ara transfer döneminde Ndombele ile yolların ayrılması planlanıyor. Tottenham ile kiralık sözleşmesinin feshi için görüşecek olan sarı-kırmızılılar, 8 numara operasyonu için düğmeye bastı. Nokta atışı bir takviye düşünen Aslan, iki yıldızı listeye aldı. İşte o isimler...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ndomele şans bulduğu maçlarda da etkisiz kalarak kredisini tüketti.
Teknik direktör Okan Buruk'un devre arasında yeni bir 8 numara istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılıların takviye için düğmeye bastığı kaydedildi.
Bu konuda çalışmalarını sürdüren Galatasaraylı kurmayların, Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ve Al-Nassr forması giyen Marcelo Brozovic'i radarına aldığı iddia edildi.
Bu iki ismin mali şartlarını ve form durumunu değerlendirildi.
Aslan, görüşmeleri en kısa sürede başlatacak.
LYON, NDOMBELE'YI ISTIYOR
Bu arada gözden çıkarılan Tanguy Ndombele'ye eski kulübü Lyon talip oldu.
Fransız basınının duyurduğu habere göre, 26 yaşındaki oyuncu da bu transfere oldukça istekli.
THOMAS PARTEY
Üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşen Thomas Partey, Arsenal'de gönderilmesi düşünülen isimlerden biri.
30 yaşındaki Ganalı orta saha, bu sezon Premier Lig'de sadece 4 karşılaşmada 251 dakika görev yaptı.
MARCELO BROZOVIC
Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Nassr ile bu yaz başında 3 yıllık sözleşme imzalayan Marcelo Brozovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın önemli bir parçası.
31 yaşındaki ön libero, Hırvat milli formasını 93 kez giydi.
DİĞER