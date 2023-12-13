Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

Takımın en zayıf halkası Angelino'nun kötü başlayıp şaşırtmadığı oyunda sürpriz, ilk 25 dakikada iki pozisyonda geri dönmekte ziyadesiyle geciken ve sallanan Boey'di.

İki kanatta Zaha ve Tete ya topu eziyor ya da ikili mücadele kaybedip hücum öldürüyorlardı. Maç Ziyech ve Mertens'i çağırıyordu devre arasına giderken.