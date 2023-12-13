Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

BÜLENT TİMURLENK - DEVAM FİLMİ Mİ ÇEKİLECEK?

UEFA Kupası'nın kahramanlarından Bülent Ünder, yıllar sonra bir sohbetimizde "Finali bir daha izle, ikili mücadelelerde hiç yerde kalmadık" demişti.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

Dün maçın ilk yarısı sona erdiğinde aynı stadyumda aynı forma altında 23 yıl sonra en büyük fark, buydu.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

Rakibin daha fazla koşacağı, beraberliğin yettiği maçta oyunu yarı sahasında kabul ederken ikili mücadelelerde güçlü fizikleriyle Galatasaray'a konforlu hücum imkânı tanımayacakları sır değildi.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

Takımın en zayıf halkası Angelino'nun kötü başlayıp şaşırtmadığı oyunda sürpriz, ilk 25 dakikada iki pozisyonda geri dönmekte ziyadesiyle geciken ve sallanan Boey'di.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

İki kanatta Zaha ve Tete ya topu eziyor ya da ikili mücadele kaybedip hücum öldürüyorlardı. Maç Ziyech ve Mertens'i çağırıyordu devre arasına giderken.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

Okan Buruk bir kez daha geç kaldı. 46-60 arasında her seferinde yolunda gitmeyen şeylerin kendi kendine düzeleceğine dair Polyannacılık yine rakibin attığı golle cezalandırıldı.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

Üstelik Kopenhag o dakikaya kadar üç direk arasına top vurmamışken... Sonrası doldur-boşalt. Beş forvete dönen bir takımın orta sahasını boşaltması risk değil intihar girişimidir.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

Oysa ki devrede doğru değişiklikle geçen yılın fabrika ayarlarına dönebilirdi Okan Buruk.

Bülent Timurlenk'ten Okan Buruk'a eleştiri!

Kura çekildiğinde "Galatasaray, Manchester United maçlarından 4 puan alacak ama gruptan çıkamayacak" diyen var mıydı?

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor
G.Saray'dan çifte transfer bombası!
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE!
S SPORT PLUS CANLI İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor 09:48
Buruk'a eleştiri! "Bir kez daha geç kaldı" Buruk'a eleştiri! "Bir kez daha geç kaldı" 09:43
West Ham United - Freiburg maçı ne zaman? West Ham United - Freiburg maçı ne zaman? 09:31
Giorgio Chiellini emekli olduğunu açıkladı! Giorgio Chiellini emekli olduğunu açıkladı! 09:26
RB Leipzig - Young Boys maçı ne zaman? RB Leipzig - Young Boys maçı ne zaman? 09:09
Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? 09:08
Daha Eski
Çarpıcı yorum! "En çok ona üzüldüm" Çarpıcı yorum! "En çok ona üzüldüm" 09:04
O isme sert tepki: Vurdumduymaz O isme sert tepki: Vurdumduymaz 08:21
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi Galatasaray muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi Galatasaray muhtemel rakipleri 08:17
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Aralık bugün kimin maçı var? 07:37
Neden olmasın! Neden olmasın! 07:06
Keçiboynuzu tadında katkı! Keçiboynuzu tadında katkı! 07:04