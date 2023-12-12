Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda kader maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Cimbom, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp son 16 turuna yükselmek istiyor. Galatasaray maçı kazanması durumunda dev bir gelirin de sahibi olacak. İşte o rakam...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 08:39
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Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın son 16 turuna yükselmesi için galip gelmesi gerekiyor.
Aslan, Kopenhag'ı yenerse 2.8 milyon Euro galibiyet priminin yanı sıra 10 milyon Euro da üst tura yükselme primi alacak. Bu, temsilcimizin kasasına 400 milyon TL'nin gireceği anlamına geliyor.
A GRUBU'NDA İŞLER KARIŞIK
Grupta bu maça kadar oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Kopenhag da 5 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor.
Cimbom maçı kazanırsa 8 puana ulaşacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın son 16 biletini kapacak.
Temsilcimiz kazanamaz, diğer maçta United Bayern'i yenemezse Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Sarı-Kırmızılılar kazanamaz ve United da Bayern'i yenerse G.Saray, Avrupa defterini kapatacak.
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