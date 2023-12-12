Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın son 16 turuna yükselmesi için galip gelmesi gerekiyor.

Aslan, Kopenhag'ı yenerse 2.8 milyon Euro galibiyet priminin yanı sıra 10 milyon Euro da üst tura yükselme primi alacak. Bu, temsilcimizin kasasına 400 milyon TL'nin gireceği anlamına geliyor.