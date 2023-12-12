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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda kader maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Cimbom, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp son 16 turuna yükselmek istiyor. Galatasaray maçı kazanması durumunda dev bir gelirin de sahibi olacak. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 08:39
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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki 6. ve son maçında bugün Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, tur atlamak için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın son 16 turuna yükselmesi için galip gelmesi gerekiyor.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

Aslan, Kopenhag'ı yenerse 2.8 milyon Euro galibiyet priminin yanı sıra 10 milyon Euro da üst tura yükselme primi alacak. Bu, temsilcimizin kasasına 400 milyon TL'nin gireceği anlamına geliyor.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

A GRUBU'NDA İŞLER KARIŞIK

Grupta bu maça kadar oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Kopenhag da 5 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

Cimbom maçı kazanırsa 8 puana ulaşacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın son 16 biletini kapacak.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

Temsilcimiz kazanamaz, diğer maçta United Bayern'i yenemezse Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

Sarı-Kırmızılılar kazanamaz ve United da Bayern'i yenerse G.Saray, Avrupa defterini kapatacak.

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