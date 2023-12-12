Haberler Galatasaray Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele sarı-kırmızılılar için hayati önem taşırken Cimbom'un hangi ihtimallerde adını son 16'ya yazdıracağı büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:55
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Sarı-kırmızılılar 5 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 5 puan topladı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Danimarka temsilcisi de 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1 averaj farkıyla Cimbom'un üstünde yer aldı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Gruptaki diğer rakip Manchester United ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

G.Saray ile Kopenhag karşılaşacakken, M. United ise Bayern Münih'i ağırlayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Son maçlar öncesinde Galatasaray'ın gruptan nasıl çıkacağı merak konusu oldu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Peki; Galatasaray son 16'ya adını nasıl yazdıracak?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

G.Saray'ın önünde 3 senaryo bulunuyor. İşte o ihtimaller...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

SENARYO 1

Galatasaray kazanamazsa ve Manchester United, Bayern'i yenerse grubu 5 puanla sonuncu tamamlayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

SENARYO 2

G.Saray kazanamazsa ve M. United da puan kaybederse, sarı-kırmızılılar grubu 3. tamamlayacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

SENARYO 3

Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'ı mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın tur atlayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

.

DİĞER
HALİL UMUT MELER KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Yumruklu saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler son durumu nasıl, hakemliği bıraktı mı?
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruk! Bakan açıkladı: Koca tutuklandı
Hakemlerden flaş açıklama! İşte alınan karar
Kerem'den transfer itirafı! "Hayalim..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte ülke puanında son durum!
Kerem'den transfer itirafı! "Hayalim..."
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2024 | Asgari ücret zammında geri sayım sürüyor!
KADINLARA 4000 TL DEVLET DESTEĞİ Mİ VAR? | Kadınlara 4000 TL başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2023? Yerli malı haftası ne zaman başlıyor, bitiyor?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller G.Saray nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller 10:55
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı 10:50
İşte ülke puanında son durum! İşte ülke puanında son durum! 10:40
Hakemlerden flaş açıklama! İşte alınan karar Hakemlerden flaş açıklama! İşte alınan karar 10:32
Kerem'den transfer itirafı! "Hayalim..." Kerem'den transfer itirafı! "Hayalim..." 10:21
Victor Osimhen yılın futbolcusu seçildi! Victor Osimhen yılın futbolcusu seçildi! 10:21
Daha Eski
Sivas 4 maç aradan sonra galip geldi! Sivas 4 maç aradan sonra galip geldi! 10:17
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Aralık bugün kimin maçı var? 10:15
Lens - Sevilla maçı ne zaman? Lens - Sevilla maçı ne zaman? 10:13
Pınar Karşıyaka Oldenburg deplasmanında! Pınar Karşıyaka Oldenburg deplasmanında! 10:05
Santos Pele'nin formasını onurlandırdı Santos Pele'nin formasını onurlandırdı 10:05
Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama! 10:04