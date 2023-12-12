Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele sarı-kırmızılılar için hayati önem taşırken Cimbom'un hangi ihtimallerde adını son 16'ya yazdıracağı büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
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Gruptaki diğer rakip Manchester United ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.
G.Saray ile Kopenhag karşılaşacakken, M. United ise Bayern Münih'i ağırlayacak.
Son maçlar öncesinde Galatasaray'ın gruptan nasıl çıkacağı merak konusu oldu.
Peki; Galatasaray son 16'ya adını nasıl yazdıracak?
G.Saray'ın önünde 3 senaryo bulunuyor. İşte o ihtimaller...
SENARYO 1
Galatasaray kazanamazsa ve Manchester United, Bayern'i yenerse grubu 5 puanla sonuncu tamamlayacak.
SENARYO 2
G.Saray kazanamazsa ve M. United da puan kaybederse, sarı-kırmızılılar grubu 3. tamamlayacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
SENARYO 3
Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'ı mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın tur atlayacak.
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