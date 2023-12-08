Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Ara transfer dönenin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Manchester United maçının oyuncusu seçilen Hakim Ziyech'e talip çıktı. İşte sarı kırmızılıların kasasına girecek rakam... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 13:10
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Diğer yandan Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde devam ya da tamam maçına çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Danimarka'da gruptaki son maçına çıkacak olan Aslan, galip gelmesi durumunda Devler Ligi'nde yoluna devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Süper Lig'de şampiyonluk ünvanını korumak isteyen sarı kırmızılılar eksik bölgelere takviye yapacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Önceliğini sol bek ve orta saha bölgesine veren Cimbom'da flaş ayrılıklarda yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Galatasaray'da kendini yeniden bulan Hakim Ziyech için Suudi Arabistan ekipleri harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Yaz döneminde Al-Nassr'a transfer olmaya yakın olan ancak rotasını Türkiye'ye kıran Hakim Ziyech için Suudi Arabistan ekipleri pişman oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Milliyet'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekipleri Faslı yıldızın menajeriyle temasa geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Sezon başında kiralanan ve satın alma opsiyonu olan Ziyech için Galatasaray harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Sarı kırmızılılar satın alma opsiyonunu kullanarak Ziyech'i bonservisiyle birlikte satmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Galatasaray hem yıldız futbolcunun bonservisini bedava alacak hem de Ziyech'i satarak önemli bir bonservis geliri elde edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

İDMANA ÇIKMADI

Galatasaray evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Galatasaray'ın son haftalardaki en önemli ismi Ziyech ağrılarından dolayı idmana çıkmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...

Faslı yıldızın Adana Demirspor maçında riske edilmemesi bekleniyor.

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