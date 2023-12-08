TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Hakim Ziyech...
Ara transfer dönenin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Manchester United maçının oyuncusu seçilen Hakim Ziyech'e talip çıktı. İşte sarı kırmızılıların kasasına girecek rakam... | GS SPOR HABERLERİ
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Yoğun maç trafiğine girecek olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Süper Lig'de şampiyonluk ünvanını korumak isteyen sarı kırmızılılar eksik bölgelere takviye yapacak.
Önceliğini sol bek ve orta saha bölgesine veren Cimbom'da flaş ayrılıklarda yaşanabilir.
Galatasaray'da kendini yeniden bulan Hakim Ziyech için Suudi Arabistan ekipleri harekete geçti.
Yaz döneminde Al-Nassr'a transfer olmaya yakın olan ancak rotasını Türkiye'ye kıran Hakim Ziyech için Suudi Arabistan ekipleri pişman oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekipleri Faslı yıldızın menajeriyle temasa geçti.
Sezon başında kiralanan ve satın alma opsiyonu olan Ziyech için Galatasaray harekete geçti.
Sarı kırmızılılar satın alma opsiyonunu kullanarak Ziyech'i bonservisiyle birlikte satmayı planlıyor.
Galatasaray hem yıldız futbolcunun bonservisini bedava alacak hem de Ziyech'i satarak önemli bir bonservis geliri elde edecek.
İDMANA ÇIKMADI
Galatasaray evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı.
Galatasaray'ın son haftalardaki en önemli ismi Ziyech ağrılarından dolayı idmana çıkmadı.
Faslı yıldızın Adana Demirspor maçında riske edilmemesi bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta görev alan Hakim Ziyech 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Ziyech ilk 11'in değişmez ismi oldu.
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