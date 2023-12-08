GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!
Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de üst üste zor maçlara çıkan Galatasaray'ın devre arası transfer planı belli oldu. Ndombele'nin alternatiflerini arayan sarı kırmızılı yönetim, Fransız orta saha oyuncusunun yerine gelecek ismi netleştirdi. Cimbom, bonservisine 50 milyon Euro ödenen yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'in haberine göre; Teknik Direktör Okan Buruk'la bir toplantı yapan yönetimin Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ismine yoğunlaştığı öğrenildi.
Okan Buruk'un yıldız ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve yönetimden oyuncu için teklif yapılmasını istediği belirtildi.
30 yaşındaki futbolcu için devre arasında kiralama teklifi yapma kararı alan yönetimin oyuncunun durumunu araştırdığı ifade ediliyor.
JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR
Arsenal ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek 30 yaşındaki Ganalı orta sahayı İtalya Serie A takımlarından Juventus da takip ediyor.
İtalyan ekibinin Partey'i, futboldan men cezası alan Paul Pogba'nın yerine düşündüğü öğrenildi.
Yıldız futbolcunun da Arsenal'dan ayrılmak istediği öğrenildi.
THOMAS PARTEY KİMDİR?
Thomas Partey, 13 Haziran 1993'te Gana'nın Odumase Krobo kentinde dünyaya geldi.
Futbola İspanya'da Atletico Madrid'in altyapısında başladı.
Sırasıyla kiralık olarak Mallorca ve Almeria'da forma giydi.
2015 yazında A takıma yükseldi ve 5 yıl burada kariyerini sürdürdü.
2020 yazında Atletico Madrid'den Arsenal'e 50 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.
30 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Ganalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...
DİĞER