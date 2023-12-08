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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de üst üste zor maçlara çıkan Galatasaray'ın devre arası transfer planı belli oldu. Ndombele'nin alternatiflerini arayan sarı kırmızılı yönetim, Fransız orta saha oyuncusunun yerine gelecek ismi netleştirdi. Cimbom, bonservisine 50 milyon Euro ödenen yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 11:15
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray da transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

Sarı-Kırmızılı takımın ocak ayında beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele ile yollarını ayırması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda bu bölge için yönetiminin ilk hedefinin de hazır olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

Takvim'in haberine göre; Teknik Direktör Okan Buruk'la bir toplantı yapan yönetimin Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ismine yoğunlaştığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

Okan Buruk'un yıldız ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve yönetimden oyuncu için teklif yapılmasını istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

30 yaşındaki futbolcu için devre arasında kiralama teklifi yapma kararı alan yönetimin oyuncunun durumunu araştırdığı ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR

Arsenal ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek 30 yaşındaki Ganalı orta sahayı İtalya Serie A takımlarından Juventus da takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

İtalyan ekibinin Partey'i, futboldan men cezası alan Paul Pogba'nın yerine düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

Yıldız futbolcunun da Arsenal'dan ayrılmak istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

THOMAS PARTEY KİMDİR?

Thomas Partey, 13 Haziran 1993'te Gana'nın Odumase Krobo kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

Futbola İspanya'da Atletico Madrid'in altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

Sırasıyla kiralık olarak Mallorca ve Almeria'da forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

2015 yazında A takıma yükseldi ve 5 yıl burada kariyerini sürdürdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

2020 yazında Atletico Madrid'den Arsenal'e 50 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor!

30 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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