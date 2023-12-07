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Okan Buruk'tan talimat

BU sezona Kayserispor beraberliği ile giriş yapan Galatasaray, daha sonra Süper Lig’de 10 maç üst üste kazanmıştı. galibiyet serisi ise Hatayspor deplasmanında 2-1’lik yenilgiyle sonlanmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Okan Buruk'tan talimat

BU sezona Kayserispor beraberliği ile giriş yapan Galatasaray, daha sonra Süper Lig'de 10 maç üst üste kazanmıştı. galibiyet serisi ise Hatayspor deplasmanında 2-1'lik yenilgiyle sonlanmıştı. Yeni bir galibiyet serisi isteyen ve oyuncularıyla bir görüşme yapan Buruk, "Zorlu bir seriye giriyoruz ve tüm maçları kazanalım. Yeni yıla mutlu girelim" dedi. Aslan, ligde son 2 karşılaş masında Alanyaspor ve Pendikspor'u yendi. İlk devrenin sonuna kadar Adana Demirspor, Sivasspor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor'la karşılaşacak. Okan Buruk, bu maçları kazanarak ilk devreyi zirvede tamamlamak istiyor.

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