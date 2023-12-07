Harika bir ülkede

Uzun yıllar İngiltere Premier Ligi'nde Wilfried Zaha ile birlikte Crystal Palace forması giyen Christian Benteke, Fildişili yıldızın Türkiye macerası hakkında konuştu. Zaha'nın Türkiye'deki performansını Sports QR YouTube kanalına değerlendiren Benteke, "Galatasaray gibi büyük bir takıma transfer oldu. Büyük bir sahnede ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini çok iyi biliyordum. Onun için çok iyi oldu. Harika bir ülkeye gitti. Buradaki kariyerinden çok keyif alacağına inanıyorum" diye konuştu.