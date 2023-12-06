GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez'den açıklama geldi! Sakatlık...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takımının Süper Lig'de oynadığı Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak Manchester United ve Pendikspor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakan Sanchez, sakatlığına dair konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sakatlığı nedeniyle Manchester United ve Pendikspor maçlarında takımını yalnız bırakan Sanchez, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
27 yaşındaki futbolcu, sağlık durumuyla birlikte Süper Lig'de oynayacakları Yukatel Adana Demirspor ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Kopenhag maçlarıyla ilgili de konuştu. İşte o sözler...
"İYİLEŞMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
"Zor bir maç olacak. Adana Demirspor iyi oyunculara sahip bir takım. Ve bizim karşımıza sadece ellerinden geleni yapmak için değil, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi gösteren bir takım olarak çıkacak. Bu açıdan zor bir maç bizi bekliyor.
Bizde de benim de dahil olduğum sakat oyuncularımız var ve iyileşmek için çalışıyoruz. Biz de buna uygun olarak rakibimize hafta boyunca çalışıyoruz ve iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca her takım olduğu gibi Adana Demirspor da bize karşı en iyisini vermek için oynayacak. Biz de yaptığımız rotasyonlarla, bizim iyileşmemize fırsat veren aralıklar yaşıyoruz. Bu arada toparlanıp iyi bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz."
"GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"
"Kopenhag maçı çok zor bir maç olacak. Ama biz oraya her zaman olduğu gibi ilk maçta da olduğu gibi, kazanmak için çıkacağız. Ve her şey bizim elimizde. Old Trafford'a gittiğimiz zaman da aynısı yaptık. Allianz Arena'ya gittiğimizde de aynısı yaptık. Orada da kendi oyunumuzu biz nasıl oynuyorsak ve nasıl oynamak istiyorsak onu yapmak için çıkacağız. Çok önemli bir maç, gruptan çıkmak istiyoruz, ilk günden beri koyduğumuz hedef bu. Ve oraya da kazanmak için gideceğiz, kendimiz nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız ve tur atlayıp dönmek için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için orada olacağız."
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