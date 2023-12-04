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Transferin gözdesi Erencan Yardımcı için flaş detay! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de devre arası döneminin yaklaşmasıyla birlikte gözler transferlere çevrildi. Bu dönemde adından en çok söz ettirecek isim ise Pendikspor'da performansıyla göz dolduran Erencan Yardımcı oldu. 21 yaşındaki oyuncunun adı Süper Lig'in devleriyle anılıyor. İşte Erencan için 'sözlü anlaşma' yapıldığı iddia edilen Süper Lig devi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Transferin gözdesi Erencan Yardımcı için flaş detay! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Galatasaray'dan 2021 yılında Eyüpspor'a transfer olan ve şu anda kiralık olarak Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı gösterdiği performasla dikkatleri çekiyor.

Transferin gözdesi Erencan Yardımcı için flaş detay! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son 10 maçta 10 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki forvet için transfer iddiaları da konuşulmaya başlandı.

Transferin gözdesi Erencan Yardımcı için flaş detay! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Sezon sonunda transfer yapması beklenen 1,88 boyundaki futbolcu için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da "Erencan'ı takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Transferin gözdesi Erencan Yardımcı için flaş detay! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Takvim'de yer alan haberde genç yıldızın Eyüpspor ile olan kontratında eski kulübü Galatasaray'ın geri alma maddesi bulunmuyor.

Transferin gözdesi Erencan Yardımcı için flaş detay! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ancak iki tarafın olası bir transfer konusunda sözlü olarak anlaşma sağladığı ve genç oyuncunun transferi için önceliğin Galatasaray'da olacağı öğrenildi.

Transferin gözdesi Erencan Yardımcı için flaş detay! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

ERENCAN YARDIMCI KİMDİR?

4 Şubat 2002 doğumludur.

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