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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki isim yolcu! İki de takviye gelecek

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda, devre arasında iki oyuncunun ayrılması beklenirken iki ismin de takviye edileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 09:03
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki isim yolcu! İki de takviye gelecek

Galatasaray'da fotoğraf netleşiyor. Aslan devre arası için planlarını yapmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki isim yolcu! İki de takviye gelecek

Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde iki kritik transfer gerçekleştirilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki isim yolcu! İki de takviye gelecek

Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom bir türlü beklenen karlışılığı veremeyen kiralık futbolcularını gönderecek ve kritik iki hamle yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki isim yolcu! İki de takviye gelecek

Buna göre, ara transfer döneminde Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki isim yolcu! İki de takviye gelecek

Cimbom, Tottenham ve Leipzig'den kiraladığı iki oyundan istediği katkıyı alamayınca opsiyonları kullanmama kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki isim yolcu! İki de takviye gelecek

Teknik direktör Okan Buruk, Manchester United maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Ndombele ve Angelino'yu ligde Pendik'te kulübeye çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki isim yolcu! İki de takviye gelecek

Buruk, Ndombele'ye kısa süre verirken, Angelino'yu düşünmedi bile... İki futbolcuyla ilgili teknik kadronun olumsuz düşüncede olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki isim yolcu! İki de takviye gelecek

Scout ekibine de devre arasında takviye yapılması planlanan pozisyonlarla ilgili talimat verildiği belirtildi. Özellikle Avrupa ve lig planlamaları açısından bu iki takviye üzerinde titizlikle durulduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki isim yolcu! İki de takviye gelecek

BURUK'TAN İZİN JESTİ

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, futbolcularına jest yaptı. Buruk, yoğun fikstürü göz önünde bulundurarak oyuncularına bir gün ekstradan izin verdi.

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