GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki isim yolcu! İki de takviye gelecek

Galatasaray'da fotoğraf netleşiyor. Aslan devre arası için planlarını yapmaya başladı.
Galatasaray'da fotoğraf netleşiyor. Aslan devre arası için planlarını yapmaya başladı.
Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde iki kritik transfer gerçekleştirilecek.
Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom bir türlü beklenen karlışılığı veremeyen kiralık futbolcularını gönderecek ve kritik iki hamle yapacak.
Buna göre, ara transfer döneminde Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek.
Cimbom, Tottenham ve Leipzig'den kiraladığı iki oyundan istediği katkıyı alamayınca opsiyonları kullanmama kararı aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Manchester United maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Ndombele ve Angelino'yu ligde Pendik'te kulübeye çekti.
Buruk, Ndombele'ye kısa süre verirken, Angelino'yu düşünmedi bile... İki futbolcuyla ilgili teknik kadronun olumsuz düşüncede olduğu bildirildi.
Scout ekibine de devre arasında takviye yapılması planlanan pozisyonlarla ilgili talimat verildiği belirtildi. Özellikle Avrupa ve lig planlamaları açısından bu iki takviye üzerinde titizlikle durulduğu vurgulandı.
BURUK'TAN İZİN JESTİ
Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, futbolcularına jest yaptı. Buruk, yoğun fikstürü göz önünde bulundurarak oyuncularına bir gün ekstradan izin verdi.
Pendik engelini kayıpsız geçen sarı-kırmızılarda Adana Demirspor maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla başlayacak.