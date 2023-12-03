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TRANSFER HABERLERİ - Kopenhag maçıyla Galatasaray'a veda edebilir!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Son olarak ligde Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılılarda bu maç, yıldız isim için veda anlamı taşıyabilir. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 11:24
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TRANSFER HABERLERİ - Kopenhag maçıyla Galatasaray'a veda edebilir!

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Manchester United'la 3-3 berabere kalan Galatasaray, gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı.

TRANSFER HABERLERİ - Kopenhag maçıyla Galatasaray'a veda edebilir!

Sarı-kırmızılılar, rakibi Kopenhag'ı deplasmanda yendiği takdirde grubunu ikinci bitirecek ve adını bir üst tura yazdıracak.

TRANSFER HABERLERİ - Kopenhag maçıyla Galatasaray'a veda edebilir!

Bu maç aynı zamanda, Angelino için veda mücadelesi olabilir. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Kopenhag maçıyla Galatasaray'a veda edebilir!

Galatasaray'a geldiğinden bu yana sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen İspanyol sol bek, son oynanan Pendikspor maçında kesik yemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Kopenhag maçıyla Galatasaray'a veda edebilir!

Manchester United karşısında 18. kez sarı-kırmızılı formayı giyen Angelino'nun kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon euro satın alma maddesinin devreye girmesine 2 maç kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Kopenhag maçıyla Galatasaray'a veda edebilir!

İspanyol sol bek bu yüzden iki haftadır olduğu gibi Süper Lig'de yine tercih edilmedi ve Kazımcan Pendikspor'a karşı 11'deydi.

TRANSFER HABERLERİ - Kopenhag maçıyla Galatasaray'a veda edebilir!

Sabah'ta yer alan habere göre Alman ekibi Leipzig opsiyonu kaldırmazsa Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag deplasmanı, Angelino'nun son maçı olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Kopenhag maçıyla Galatasaray'a veda edebilir!

26 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 18 karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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