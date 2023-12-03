TRANSFER HABERLERİ - Kopenhag maçıyla Galatasaray'a veda edebilir!

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Manchester United'la 3-3 berabere kalan Galatasaray, gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı.
Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı Manchester United'la 3-3 berabere kalan Galatasaray, gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı.
Sarı-kırmızılılar, rakibi Kopenhag'ı deplasmanda yendiği takdirde grubunu ikinci bitirecek ve adını bir üst tura yazdıracak.
Bu maç aynı zamanda, Angelino için veda mücadelesi olabilir. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'a geldiğinden bu yana sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen İspanyol sol bek, son oynanan Pendikspor maçında kesik yemişti.
Manchester United karşısında 18. kez sarı-kırmızılı formayı giyen Angelino'nun kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon euro satın alma maddesinin devreye girmesine 2 maç kaldı.
İspanyol sol bek bu yüzden iki haftadır olduğu gibi Süper Lig'de yine tercih edilmedi ve Kazımcan Pendikspor'a karşı 11'deydi.
Sabah'ta yer alan habere göre Alman ekibi Leipzig opsiyonu kaldırmazsa Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag deplasmanı, Angelino'nun son maçı olacak.
26 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 18 karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.