Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılıp gruptan çıkma yolunda avantajı yakalamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşmada kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 09:55
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Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oldukça kritik bir maça çıkacak.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

İlk 4 maç sonunda 4 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, İngiliz devine karşı mutlak galibiyet hedefliyor.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

RAMS Park'ta oynanacak müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

Teknik direktör Okan Buruk, tüm planlarını sahadan 3 puanla ayrılmak üzerine kuruyor.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

Taraftarının desteğini arkasına alacak olan Cimbom, zorlu maçı kazanıp gruptan çıkma adına önemli bir adım atmak istiyor.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

KADRODA DEĞİŞİKLER YAPILACAK!
Alanyaspor maçında rotasyona giden Okan Buruk, Manchester United karşısında da değişikliklere gidecek.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

ABDÜLKERİM VE ANGELINO 11'E!
Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'nun ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

SANCHEZ'İN YERİNE NELSSON!
Ayrıca Sanchez'in yerine de Nelsson forma giyecek.


Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

ORTA SAHA TORREIRA VE KAAN AYHAN!
Okan Buruk, zorlu karşılaşmanın orta saha ikilisine de karar verdi.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

Lucas Torreira ve Kaan Ayhan ikilisi merkezde yer alacak.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

KEREM'E KADRODA YER ARANIYOR!
Alanya maçına yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu'na ise kadroda yer aranıyor.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

MERTENS KESİN GİBİ!
Alanyaspor maçına 2 gol, 1 asistle damgasını vuran Mertens'in ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

Son haftaların formda ismi Wilfried Zaha'nın yeri de garanti...

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

OKAN BURUK KARAR VERECEK
Sol kanat içinse Kerem ve Ziyech arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor.

Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

Okan Buruk; Mertens, Kerem ve Ziyech'e göre farklı varyasyonlar denerken son taktik çalışmada kararını verecek.

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