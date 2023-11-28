Kerem Aktürkoğlu Manchester United maçında oynayacak mı? Kadroda değişiklik kararı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oldukça kritik bir maça çıkacak.
Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oldukça kritik bir maça çıkacak.
İlk 4 maç sonunda 4 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, İngiliz devine karşı mutlak galibiyet hedefliyor.
RAMS Park'ta oynanacak müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.
Teknik direktör Okan Buruk, tüm planlarını sahadan 3 puanla ayrılmak üzerine kuruyor.
Taraftarının desteğini arkasına alacak olan Cimbom, zorlu maçı kazanıp gruptan çıkma adına önemli bir adım atmak istiyor.
KADRODA DEĞİŞİKLER YAPILACAK!
Alanyaspor maçında rotasyona giden Okan Buruk, Manchester United karşısında da değişikliklere gidecek.
ABDÜLKERİM VE ANGELINO 11'E!
Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'nun ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.
SANCHEZ'İN YERİNE NELSSON!
Ayrıca Sanchez'in yerine de Nelsson forma giyecek.
ORTA SAHA TORREIRA VE KAAN AYHAN!
Okan Buruk, zorlu karşılaşmanın orta saha ikilisine de karar verdi.
Lucas Torreira ve Kaan Ayhan ikilisi merkezde yer alacak.
KEREM'E KADRODA YER ARANIYOR!
Alanya maçına yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu'na ise kadroda yer aranıyor.
MERTENS KESİN GİBİ!
Alanyaspor maçına 2 gol, 1 asistle damgasını vuran Mertens'in ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Son haftaların formda ismi Wilfried Zaha'nın yeri de garanti...
OKAN BURUK KARAR VERECEK
Sol kanat içinse Kerem ve Ziyech arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor.
Okan Buruk; Mertens, Kerem ve Ziyech'e göre farklı varyasyonlar denerken son taktik çalışmada kararını verecek.