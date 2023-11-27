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Galatasaray'da 2 yıldız idmanda yok! Manchester United maçı öncesi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez idmanda yer almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:12 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:27
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Galatasaray'da 2 yıldız idmanda yok! Manchester United maçı öncesi...

Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Dev maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, idmanda yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLDİ!

Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in tedavilerine devam edildi.

DAVINSON SANCHEZ YOK ABDÜLKERİM ŞÜPHELİ!

Galatasaray'ın Manchester United ile oynayacağı müsabakada Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Abdülkerim Bardakcı'nın durumu belirsizliğini koruyor.

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