Galatasaray'da 2 yıldız idmanda yok! Manchester United maçı öncesi...

Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Dev maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, idmanda yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLDİ!

Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in tedavilerine devam edildi.

DAVINSON SANCHEZ YOK ABDÜLKERİM ŞÜPHELİ!

Galatasaray'ın Manchester United ile oynayacağı müsabakada Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Abdülkerim Bardakcı'nın durumu belirsizliğini koruyor.