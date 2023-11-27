GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayabilecek mi? İşte yanıtı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Dries Mertens (2), Mauro Icardi ve Wilfried Zaha kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e yükselterek averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.
Bu sezonki 7. yenilgisini alan Corendon Alanyaspor ise 10 puanla 17. sırada kendine yer buldu.
Galatasaray'da Akdeniz ekibiyle oynanan karşılaşmada Davinson Sanchez şoku yaşandı.
Kolombiyalı stoper, mücadelenin 79. dakikasında sakatlanarak yerini Victor Nelsson'a bıraktı.
Sarı-kırmızılılar, yaptığı açıklamada Sanchez'in üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
3 HAFTA YOK
Habertürk'te yer alan habere göre; 2. derece zorlanmalardaki sahalara dönüş süresi oyuncudan oyuncuya değişmekle birlikte ortalama 3 hafta sürüyor.
MANCHESTER UNITED MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Manchester United maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da antrenmana katılmayan Davinson Sanchez'in kritik karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.
4 MAÇ DAHA KAÇIRABİLİR
Öte yandan Davinson Sanchez, 3 hafta sahalardan uzak kalırsa Manchester United maçı dışındaki 4 karşılaşmada daha forma giyemeyecek. İşte o maçlar:
PENDİKSPOR (D)
ADANA DEMİRSPOR
KOPENHAG (D)
SİVASSPOR (D)