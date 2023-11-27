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GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayabilecek mi? İşte yanıtı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sakatlanan Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Peki, Kolombiyalı stoper Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçında forma giyebilecek mi? İşte yanıtı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 16:20
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GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayabilecek mi? İşte yanıtı

Kolombiyalı stoper, mücadelenin 79. dakikasında sakatlanarak yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayabilecek mi? İşte yanıtı

Sarı-kırmızılılar, yaptığı açıklamada Sanchez'in üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayabilecek mi? İşte yanıtı

3 HAFTA YOK

Habertürk'te yer alan habere göre; 2. derece zorlanmalardaki sahalara dönüş süresi oyuncudan oyuncuya değişmekle birlikte ortalama 3 hafta sürüyor.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayabilecek mi? İşte yanıtı

MANCHESTER UNITED MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Manchester United maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da antrenmana katılmayan Davinson Sanchez'in kritik karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayabilecek mi? İşte yanıtı

4 MAÇ DAHA KAÇIRABİLİR

Öte yandan Davinson Sanchez, 3 hafta sahalardan uzak kalırsa Manchester United maçı dışındaki 4 karşılaşmada daha forma giyemeyecek. İşte o maçlar:

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez Manchester United maçında oynayabilecek mi? İşte yanıtı

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