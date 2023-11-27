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Galatasaray 10'unla güzel!

Mertens, müthiş futboluyla Alanya maçına damga vurdu. Yedek kalsa da bunu sorun etmedi. Çalışmalarına aynı hırsla devam etti ve adeta profesyonellik dersi verdi. Forma gelince de sahada 2 gol, 1 asistlik performansıyla "Aslan" kesildi. 36 yaşındaki yıldız, Manchester United maçındaki yerini ayırttı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Galatasaray 10'unla güzel!

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın en önemli oyuncularından biri iken bu sezon yeni gelen isimlerin gölgesinde kalan Mertens adeta küllerinden doğdu. Okan Buruk'un tercihiyle bir süredir maçlara yedek kulübesinde başlayan ve rotasyon oyuncusu olarak görev yapan 36 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşısındaki 2 gol, 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu ve halen takımın önemli bir silahı olduğunu ortaya koydu. Buruk, Kerem 10 numara pozisyonunda Kerem Aktürkoğlu'nu ısrarla oynatsa da Kerem beklentilerin altında kalmaktan kurtulamadı.

BURUK ÖZEL OLARAK KUTLADI

Galatasaray yeniden on numarasına kavuşurken Okan Buruk da Dries Mertens'in gösterdiği oyundan çok memnun kaldı. Belçikalı yıldızı karşılaşmadan sonra tebrik eden Buruk, bu performansını devam ettirmesini istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Manchester United karşılaşmasında da Mertens'i ilk 11'de başlatmayı planlıyor. Süper Lig'deki ilk gollerini Alanya'ya atan Mertens'in bu sezon 20 maça çıktı ve toplamda 4 gol, 5 asistlik katkı yaptı. Kuşkusuz bu performansıyla Manchester karşısında da Galatasaray'ın en büyük kozu olacak gibi görünüyor.

BURUK'A SAHİP ÇIKTI

Alanya maçı sonrasında yedek oyuncularla birlikte galibiyeti kutlayan Dries Mertens yaptığı açıklamalarla da beğeni topladı. Belçikalı yıldız, "Bir takım bir kişiyle değil, sahada oluşan 11 oyuncu ile bir takım oluyor. Ben de bugün kutlamamı yedek soyunan arkadaşlarımla yapmak istedim. Ben de maça yedek başlayabiliyorum. Bunun yanında çok iyi oyuncularımız var. Yedekler için hocamızın bazı tercihler yapması gerekiyor. Bu, tercihlerin kötü olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

KONTRATI BİTİYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan ve 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen Mertens kontratının sonuna geldi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Sarı-kırmızılı kulübe geçtiğimiz sezon Napoli'den gelen Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

BELÇİKA'DA GÜNÜN ADAMI

Alanya karşısında şov yapan Dries Mertens'in performansı ülkesinde gündem oldu. Belçika basınından Walfoot, Mertens'i manşetine taşıdı. Yıldız oyuncuyla ilgili, "Dries Mertens, çabasıyla Galatasaray'ı büyük bir zafere taşıdı" başlığı atıldı. Haberde ayrıca, "Mertens, attığı gollerle Galatasaray'ın liderlik için önemli bir galibiyet almasına yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.

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