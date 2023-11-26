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GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Santrfor arayışında olan İspanyol devi Real Madrid, Arjantinli golcüyü listeye aldı. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, transfer görüşmesini doğruladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 06:50
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GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.

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GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Yönetim, sezon başında taraftarın sevgilisi olan yıldız forvetin bonservisini aldı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi transferi için 10 milyon Euro bonservis bedeli öderken, 30 yaşındaki futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro İcardi'ye Real Madrid kanca atmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Ancak yetkililerle görüşüyoruz" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Letteiro, bugün İstanbul'a gelerek Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile bir araya gelecek.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Letterio "Aynı zamanda Galatasaray-Manchester United maçını da izleyeceğim.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Tabii ki İcardi ile de zaman geçireceğim" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Icardi son olarak Alanyaspor karşısında 1 gol ve 2 asist ile yıldızlaştı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Arjantinli yıldızın bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor

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