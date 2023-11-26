GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'nin menajerinden Real Madrid açıklaması!

Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.
Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Mauro Icardi oldu.
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Yönetim, sezon başında taraftarın sevgilisi olan yıldız forvetin bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi transferi için 10 milyon Euro bonservis bedeli öderken, 30 yaşındaki futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro İcardi'ye Real Madrid kanca atmıştı.
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino da gelişmeleri doğruladı.
Real Madrid kulübü resmi bir teklif yapmadı.
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Ancak yetkililerle görüşüyoruz" dedi.
Letteiro, bugün İstanbul'a gelerek Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile bir araya gelecek.
Letterio "Aynı zamanda Galatasaray-Manchester United maçını da izleyeceğim.
Tabii ki İcardi ile de zaman geçireceğim" diye konuştu.
Icardi son olarak Alanyaspor karşısında 1 gol ve 2 asist ile yıldızlaştı.
Arjantinli yıldızın bonservis değeri 20 milyon euro olarak biliniyor