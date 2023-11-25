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Icardi hazır

Milli takım arası Arjantinli yıldıza yaradı. Sakatlığını atlattı ve bugün 4 maçlık suskunluğunu bitirmek için sahada olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Icardi hazır

Mauro İcardi, Alanyaspor karşısında da ilk 11'deki yerini alacak. Beşiktaş karşısında yaşadığı sakatlığın ardından 3'ü lig, 2'si Avrupa maçı olmak üzere 5 maça iğneyle çıkması, oyuncunun performansını geriye götürmüştü. Milli arada hem dinlenen hem de tedavisini olan İcardi, takımla idmanlara çıkmaya başladı ve hazır hale geldi. Bu durum Alanyaspor karşılaşması öncesi teknik direktör Okan Buruk'u oldukça memnun etti.

9 HAFTADA 10 GOL

Son 4 resmi karşılaşmayı boş geçen Mauro İcardi, suskunluğunu Alanyaspor karşısında bozmayı planlıyor. Süper Lig'in ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu; Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında suskun kaldı. Ortaya koyduğu başarılı futbolla son dönemde Real Madrid ile anılmaya başlayan Mauro İcardi, Aslantepe'de gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor.

ÇOK KIYMETLİ

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Real Madrid'in İcardi'yle ilgilenmesiyle ilgili olarak, ''O haberin nerede çıktığı belli değil. Herkes farklı yeri kaynak gösteriyor. İcardi, Galatasaray için sembol bir isim ve bizim için çok kıymetli" dedi.

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