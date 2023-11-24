Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un istikrar abidesi! Kulvar farketmiyor...

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un istikrar abidesi! Kulvar farketmiyor...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kulvar farketmeksizin sahada her şeyini veren Kerem, sadece 2 maç kaçırdı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 10:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un istikrar abidesi! Kulvar farketmiyor...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun istikrarlı futbolu devam ediyor. Hem sarı-kırmızılı takım hem de milli takımda maç kaçırmadan kariyerini sürdürüyor. Galatasaray'da 2021-2022 sezonundan beri düzenli olarak forma giyen Kerem, bu dönemde sarı-kırmızılı formayla 112 resmi maçta görev yaptı. Yıldız futbolcu; Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa fark etmeksizin tüm kulvarlarda mücadele ederken, sadece 2 resmi maçta görev yapmadı. 2021-2022 sezonunda bir kez sarı kart cezalısı olması sebebiyle maç kaçıran Kerem, 2022-2023 sezonunda Alanyaspor ile oynanan kupa maçında yedek oturdu. Bu sezon takımıyla tüm maçlara çıkan Kerem, 22 maçta görev yaptı; 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

FİRE VERMEDİ

Kerem Aktürkoğlu, 2021-2022 sezonunda bu yana milli takımda da düzenli olarak forma giyiyor. Başarılı sol kanat, bu dönemde milli takım formasıyla da hiçbir resmi mücadeleyi kaçırmadı. Kerem, kırmızı-beyazlı forma altında Dünya Kupası Elemeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi'nde görev yaptı. Ay-yıldızlı formayla 22 resmi maçta mücadele eden Kerem, 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray ile lig ve Avrupa'da devam eden Kerem Aktürkoğlu, sakatlık olmazsa EURO 2024'te de milli takım formasıyla boy gösterme şansı yakalayacak.

DİĞER
Son dakika haberi: EURO 2024 favorileri belli oldu! Türkiye'nin sırası dikkat çekti...
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 49. gün! Gazze'de ateşkes resmen başladı! Kaç gün sürecek? İlk grup saat kaçta serbest bırakılacak?
F.Bahçe ve G.Saray en iyiler arasında!
Kartal kararını verdi! İlk 11'de olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Alanyaspor mesaisi sürüyor!
Icardi için rakam belirlendi!
ÇALIŞAN EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ VAR MI? 5000 TL emekli çalışana da verilecek mi?
Baraj doluluk oranı ne durumda? 24 Kasım 2023
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI 2023 | MEBBİS uzman, başöğretmen sonuç sorgulama ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Werder Bremen - Bayer Leverkusenmaçı ne zaman? Werder Bremen - Bayer Leverkusenmaçı ne zaman? 11:49
Nottingham Forest - Brighton maçı ne zaman? Nottingham Forest - Brighton maçı ne zaman? 11:48
Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman? Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman? 11:45
Freiburg - Darmstadt maçı ne zaman? Freiburg - Darmstadt maçı ne zaman? 11:40
Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman? Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman? 11:36
Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman? Union Berlin - Augsburg maçı ne zaman? 11:34
Daha Eski
Köln - Bayern Münih maçı ne zaman? Köln - Bayern Münih maçı ne zaman? 11:29
Süper Lig şampiyonunu belirlediler! 2 puan farkla... Süper Lig şampiyonunu belirlediler! 2 puan farkla... 11:00
Luton Town - Crystal Palace maçı ne zaman? Luton Town - Crystal Palace maçı ne zaman? 10:48
Burnley - West Ham United maçı ne zaman? Burnley - West Ham United maçı ne zaman? 10:46
Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? 10:43
Galatasaray Alanyaspor'u ağırlayacak Galatasaray Alanyaspor'u ağırlayacak 10:40