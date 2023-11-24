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Arabistan'da oynanacak
TFF, Türkiye Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını ve kararın değiştirilmeyeceğini açıkladı. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek çalışıldığı belirtilerek, "Bu vizyonla, futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır" denildi.
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