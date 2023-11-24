Haberler Galatasaray Arabistan'da oynanacak

Arabistan'da oynanacak

TFF, Türkiye Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını ve kararın değiştirilmeyeceğini açıkladı. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek çalışıldığı belirtilerek, "Bu vizyonla, futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır" denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Arabistan'da oynanacak
TFF, Türkiye Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanacağını ve kararın değiştirilmeyeceğini açıkladı. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek çalışıldığı belirtilerek, "Bu vizyonla, futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır" denildi.
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