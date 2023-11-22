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Galatasaray Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 21:23
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Galatasaray Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam edip, taktik antrenmanla sona erdi.

Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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