Galatasaray Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam edip, taktik antrenmanla sona erdi.
Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.