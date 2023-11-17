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GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha meydan okudu! Sezonun ikinci yarısında...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, gol ve asist üretse de beklenen patlamayı henüz yapamadı. Yüzde yüzüne ulaşamadığını itiraf eden Zaha, çarpıcı sözlerle rakiplere meydan okudu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 10:54
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GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha meydan okudu! "2024'ü bekleyin"

Bu transferlerin bir kısmından verim alınsa da beklenen performası henüz sergileyemeyenler de oldu.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha meydan okudu! "2024'ü bekleyin"

Gol ve aist katkısı verse de henüz beklenen patlamayı yapamayan isimlerden birisi de Wilfried Zaha.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha meydan okudu! "2024'ü bekleyin"

İstikrarlı oynamaya yeni başlayan ve alışma sürecinin uzadığını söyleyen Zaha, sezonun ikinci yarısında formunun zirvesine ulaşacağını ileri sürdü.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha meydan okudu! "2024'ü bekleyin"

"İKİNCİ YARIDA ASIL ZAHA'YI GÖRECEKSİNİZ"
Yeni bir ortam ve sakatlığı sebebiyle yüzde yüzüne ulaşamadığını itiraf eden 31 yaşındaki yıldız, "Gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Galatasaraylılar sezonun ikinci yarısında asıl Zaha'yı görecek" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha meydan okudu! "2024'ü bekleyin"

GALATASARAY'A GELMEKTEN MEMNUN
Fildişi Sahilli futbolcu, takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu sözlerine ekleyerek "Kulüpte tamamen bir aile ortamı var. Bir takımda olması gereken tüm özelliklere sahibiz. Burada geçirdiğim her gün, Galatasaray'a gelmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğimi gösteriyor" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha meydan okudu! "2024'ü bekleyin"

FENERBAHÇE DERBİSİNİ İPLE ÇEKİYOR!
Fenerbahçe derbisini iple çektiğini dile getiren Zaha, "Yarış heyecan verici. Fenerbahçe'yi sahasında yenersek psikolojik üstünlüğü de alırız" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha meydan okudu! "2024'ü bekleyin"

"MUHTEŞEMLER"
Taraftara ayrı bir parantez açan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlar için "Muhteşemler" yorumu yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha meydan okudu! "2024'ü bekleyin"

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 14 maça çıkan Wilfried Zaha, 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha meydan okudu! "2024'ü bekleyin"

Zaha, Crystal Palace ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon başında Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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