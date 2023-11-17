GALATASARAY HABERİ: Wilfried Zaha meydan okudu! Sezonun ikinci yarısında...

GALATASARAY'A GELMEKTEN MEMNUN

Fildişi Sahilli futbolcu, takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu sözlerine ekleyerek "Kulüpte tamamen bir aile ortamı var. Bir takımda olması gereken tüm özelliklere sahibiz. Burada geçirdiğim her gün, Galatasaray'a gelmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğimi gösteriyor" şeklinde konuştu.