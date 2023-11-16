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Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! Dünya yıldızlarını geride bıraktı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız isim geçtiğimiz sezon Cimbom'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olurken aynı zamanda o listede Erling Haaland, Victor Osimhen ve Lautaro Martinez gibi yıldızları geride bırakmayı başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 11:09 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 11:51
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Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2022/23 sezonunda takımın önemli oyuncularından biriydi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

Yıldız golcü, 22 gol ve 7 asist ile Cimbom'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

Icardi'nin bu performansından sonra sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında aldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

Arjantinli yıldız bu sezonda ise Galatasaray formasıyla 15 gol 3 asist yaptı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

Mauro Icardi, attığı goller ile en iyiler listesine girmeyi başardı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

Yıldız futbolcu, 2023'te Avrupa'nın en büyük 10 liginin en iyi golcüleri arasında yer alıyor. İşte o liste...

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

10- Vangelis Pavlidis
Az Alkmaar: 30 maç 22 gol

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

9- Serhou Guirassy
Stuttgart: 21 maç 22 gol

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

8- Lois Openda
Leipzig: 33 maç 23 gol

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

7- Victor Osimhen
Napoli: 29 maç 23 gol

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

6- Santiago Gimenez
Feyenoord: 32 maç 26 gol

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

5- Lautaro Martinez
Inter: 35 maç 26 gol

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

4- Erling Haaland
Manchester City: 32 maç 28 gol

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

3- Mauro Icardi
Galatasaray: 30 maç 28 gol

Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! O listede dünya yıldızlarını solladı

2- Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain: 30 maç 29 gol

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