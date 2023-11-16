Galatasaray'da Mauro Icardi'den büyük başarı! Dünya yıldızlarını geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2022/23 sezonunda takımın önemli oyuncularından biriydi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2022/23 sezonunda takımın önemli oyuncularından biriydi.
Yıldız golcü, 22 gol ve 7 asist ile Cimbom'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.
Icardi'nin bu performansından sonra sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında aldı.
Arjantinli yıldız bu sezonda ise Galatasaray formasıyla 15 gol 3 asist yaptı.
Mauro Icardi, attığı goller ile en iyiler listesine girmeyi başardı.
Yıldız futbolcu, 2023'te Avrupa'nın en büyük 10 liginin en iyi golcüleri arasında yer alıyor. İşte o liste...
10- Vangelis Pavlidis
Az Alkmaar: 30 maç 22 gol
9- Serhou Guirassy
Stuttgart: 21 maç 22 gol
8- Lois Openda
Leipzig: 33 maç 23 gol
7- Victor Osimhen
Napoli: 29 maç 23 gol
6- Santiago Gimenez
Feyenoord: 32 maç 26 gol
5- Lautaro Martinez
Inter: 35 maç 26 gol
4- Erling Haaland
Manchester City: 32 maç 28 gol
3- Mauro Icardi
Galatasaray: 30 maç 28 gol
2- Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain: 30 maç 29 gol
1- Harry Kane
Tottenham-Bayern Münih: 33 maç 34 gol