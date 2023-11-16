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Caner'le yeniden

Bu sezon sol bekte sıkıntı yaşayan G.Saray'da Caner Erkin ismi gündeme geldi. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 gol, 4 asistlik performansıyla öne çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Caner'le yeniden

Ara transfer için çalışmaların sürdüren Galatasaray sol bek arayışlarına başladı. Bu sezon transfer edilen Angelino beklentileri karşılamazken Kazımcan da şans bulduğu maçlarda yaptığı kritik hatalarla tepki topladı. Sarı- kırmızılı ekibin gündemine iki sürpriz isim girdi. Birisi Eyüpspor'da kariyerini sürdüren Caner Erkin, diğeri ise Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki oyuncusu Yasin Özcan... Daha önce sarı-kırmızılı formayı giyen 35 yaşındaki oyuncu için yarım sezonluk bir plan düşünülüyor. Bu sezon Eyüp ekibiyle çıktığı 11 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen Caner Erkin'in kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yasin Özcan içinse Kazımcan takası gündemde...

Caner, Galatasaray'a gitmek isterse Eyüpspor Başkanı ve yönetimi ile teknik direktör Arda Turan'ın kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

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