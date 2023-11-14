En değerlisi Zaha

Veri ve analiz platformu Football Benchmark, Trendyol Süper Lig'de forma giyen en değerli 10 futbolcuyu listeledi. Listede Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den ise 4 isim yer aldı. İlk 5'te ise sarı-kırmızılı takımın bariz üstünlüğü dikkat çekiyor. Wilfried Zaha 24.7 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli ismi olurken onu yine Galatasaray'dan Hakim Ziyech (21.4 milyon euro) ve Tete (21.4 milyon euro) takip etti. 4. sırada 20.4 milyon euro ile Fenerbahçe'den Fred yer alıyor. 5. sırada ise 20.3 milyon euro ile Nelsson var. Diğer 5 isimse şöyle: Ferdi Kadıoğlu (20.2 milyon euro), Sebastian Szymanski (18.7 milyon euro), Davinson Sanchez (18.5 milyon euro), Cengiz Ünder (18.2 milyon euro) ve Kerem Aktürkoğlu (17.8 milyon euro)...