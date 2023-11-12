Lucas Torreira'dan Devrim Özkan paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Torreira, yeni dizisinin çekimlerine başlayan sevgilisi Devrim Özkan'a çiçek yollayarak jest yapmış ve çiçeğin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşmıştı.

Çiçeğin üzerindeki İspanyolca notta şöyle yazıyordu: "Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın."

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Geçtiğimiz gece Hatayspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'da Torreira, sabah saatlerinde yeni bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan ile birlikte olduğu 9 fotoğraf ve beraber futbol oynadıkları 1 video paylaşırken "Sen benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım" ifadelerini kullandı.