Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu.
Sarı kırmızılılar çekişmeli maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.
Cimbom her iki karşılaşmada da çok iyi oyun ortaya koymasına rağmen istediği sonucu alamadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu.
Sarı kırmızılılar çekişmeli maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.
Cimbom her iki karşılaşmada da çok iyi oyun ortaya koymasına rağmen istediği sonucu alamadı.
Gruptan çıkma şansını sürdüren Aslan, kalan 2 müsabakada alacağı sonuçlara göre tur atlayabilir.
Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla herkesin takdirini topladı.
Sarı kırmızılıların iyi futbolu Avrupa'da da konuşuldu.
Herkes Bayern Münih'in, Cimbom'u 2 maçta da yenmesine rağmen çok zorlandığını belirtti.
Bu durumu kanıtlayan gelişmelerden biri de Thomas Müller'in yaptığı son açıklama.
Alman devinin yıldızlarından Thomas Müller de sarı kırmızılılarla ilgili flaş ifadeler kullandı.
Müller, "Çok iyi biliyorduk ki Galatasaray biraz çılgınca bir top oynuyor"
"Pres konusunda çok iyiler"
"Sahada ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar"
"18 maçtır yalnızca 2 kez kaybettiler ve 2'si de bize karşı" dedi.
Taraftarı da öven Müller "Isınmaya çıkmadım. Kimmich geldi bana dışarıda aşırı bir gürültü olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.