Haberler Galatasaray Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı ortaya koyduğu futbol, Almaları şaşkına çevirdi. Sarı kırmızılılar her iki maçı da Alman devini yıkamasa da sallamıştı. Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller de Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. şte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 12:03
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Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

Gruptan çıkma şansını sürdüren Aslan, kalan 2 müsabakada alacağı sonuçlara göre tur atlayabilir.

Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

Öte yandan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla herkesin takdirini topladı.

Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

Sarı kırmızılıların iyi futbolu Avrupa'da da konuşuldu.

Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

Herkes Bayern Münih'in, Cimbom'u 2 maçta da yenmesine rağmen çok zorlandığını belirtti.

Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

Bu durumu kanıtlayan gelişmelerden biri de Thomas Müller'in yaptığı son açıklama.

Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

Alman devinin yıldızlarından Thomas Müller de sarı kırmızılılarla ilgili flaş ifadeler kullandı.

Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

Müller, "Çok iyi biliyorduk ki Galatasaray biraz çılgınca bir top oynuyor"

Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

"Pres konusunda çok iyiler"

Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

"Sahada ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar"

Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

"18 maçtır yalnızca 2 kez kaybettiler ve 2'si de bize karşı" dedi.

Thomas Müller'den Galatasaray İtirafı! "Isınmaya çıkamadım"

Taraftarı da öven Müller "Isınmaya çıkmadım. Kimmich geldi bana dışarıda aşırı bir gürültü olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

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