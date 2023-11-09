TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, tercihini Benfica'dan yana kullanmıştı.
Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, tercihini Benfica'dan yana kullanmıştı.
Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı müzesine götüren tecrübeli yıldız, yeni takımına da fırtına gibi başladı.
Di Maria için işler iyi giderken beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Record'dan aktardığı habere göre Di Maria, Arjantin ekibi Rosario ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı.
Haberde Benfica ile 1 yıl opsiyonu bulunan Arjantinli futbolcunun sözleşmesini uzatmayacağı ve Rosario'ya transfer olacağı ifade edildi.
Arjantin ekibinin 35 yaşındaki tecrübeli isme geride bıraktığımız yaz 2 milyon dolar önerdiği ancak oyuncunun Avrupa'dan önemli bir teklif aldığını söyleyerek bunu kabul etmediği vurgulandı.
Di Maria, kariyerine Rosario Central altyapısında başlamış, Avrupa'ya ilk transferini 2007'de Benfica'ya gelerek yapmıştı.
ANGEL DI MARIA KİMDİR?
14 Şubat 1988 tarihinde Rosario'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine CA Rosario altyapısında başladı.
2007 yılında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. 2010 yılında ise büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Real Madrid'in yolunu tuttu.
2014 yılında ise 75 milyon euro karşılığında Manchester United'a imza attı.
Kırmızı Şeytanlar'da 1 sezon futbol oynayan Di Maria, ardından Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
PSG'de geçirdiği 7 sezonun ardından Juventus'la imzaladı. 2023 yazında da Benfica'ya gitti.
Arjantin Milli Takımı ile 2022'de Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan Di Maria, çıktığı 129 karşılaşmada 28 gol kaydetti.
35 yaşındaki deneyimli kanat, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...