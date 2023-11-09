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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Adı özellikle geride bıraktığımız yaz transfer sezonunda Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, Benfica'yı tercih etmişti. Yeni takımında başarılı bir sezona imza atan deneyimli kanat, sürpriz bir karar aldı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 11:58
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Angel Di Maria, tercihini Benfica'dan yana kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı müzesine götüren tecrübeli yıldız, yeni takımına da fırtına gibi başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

Benfica formasıyla bu sezon toplamda 13 maça çıkan Di Maria, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

Di Maria için işler iyi giderken beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Record'dan aktardığı habere göre Di Maria, Arjantin ekibi Rosario ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

Haberde Benfica ile 1 yıl opsiyonu bulunan Arjantinli futbolcunun sözleşmesini uzatmayacağı ve Rosario'ya transfer olacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

Arjantin ekibinin 35 yaşındaki tecrübeli isme geride bıraktığımız yaz 2 milyon dolar önerdiği ancak oyuncunun Avrupa'dan önemli bir teklif aldığını söyleyerek bunu kabul etmediği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

Di Maria, kariyerine Rosario Central altyapısında başlamış, Avrupa'ya ilk transferini 2007'de Benfica'ya gelerek yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

ANGEL DI MARIA KİMDİR?

14 Şubat 1988 tarihinde Rosario'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine CA Rosario altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

2007 yılında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. 2010 yılında ise büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Real Madrid'in yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

2014 yılında ise 75 milyon euro karşılığında Manchester United'a imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

Kırmızı Şeytanlar'da 1 sezon futbol oynayan Di Maria, ardından Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

PSG'de geçirdiği 7 sezonun ardından Juventus'la imzaladı. 2023 yazında da Benfica'ya gitti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

Arjantin Milli Takımı ile 2022'de Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan Di Maria, çıktığı 129 karşılaşmada 28 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski gözdesi Di Maria'dan şaşırtan karar!

35 yaşındaki deneyimli kanat, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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