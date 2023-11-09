Manuel Neuer'den Galatasaray sözleri! "Harika bir takıma karşı oynamak güzel"

Bayern Münih'te sakatlıktan dönen tecrübeli kaleci Manuel Neuer, uzun aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne çıkmasıyla ilgili görüşlerini aktardı ve Galatasaray karşılaşması hakkında konuştu.

"G.SARAY HARİKA BİR TAKIM"

Galatasaray'ın harika bir takım olduğuyla sözlerine başlayan 37 yaşındaki kaleci "Özel bir maçtı, harika bir atmosferdi. Sahamızda ışıklar altında oynanan bir gece maçı, her futbolcu için özeldir. Şampiyonlar Ligi'nde böylesine harika bir takıma karşı yeniden sahaya çıkmak benim için özel bir şey. Sahada iyi bir duruş sergiledik ve iyi pozisyon aldık. Topu iyi dolaştırmayı başardık. İyi baskı ve müdahale becerilerine sahip oldukları için onları aşmak her zaman kolay olmadı. Ancak ihtiyacımız olan golleri atmayı ve galibiyeti almayı bildik" dedi.

"GARANTİLEDİK AMA YETMEZ"

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini söyleyen Neuer "Biz her zaman açız. Gruptan çıkmayı garantiledik ama kalan diğer iki karşılaşmayı da kazanmayı istiyoruz. Tüm maçlara kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"KANE'E GÜVENEBİLİRSİNİZ"

Galibiyet gollerini atan Harry Kane ile ilgili açıklama yapan Manuel Neuer, "Ona her zaman güvenebilirsiniz. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde harika performansını buraya da taşıdı. O bir fenomen ve burada bizimle oynamasından dolayı gurur duyuyoruz" dedi.