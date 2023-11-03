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GALATASARAY HABERLERİ - Tottenham'dan flaş Nelsson kararı! Tahminlerinin tam tersi çıkınca...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Victor Nelsson'un ismi bir süredir Tottenham Hotspur ile anılıyordu. Ancak Danimarkalı stoperin, Davinson Sanchez'in gölgesinde kalması üzerine İngiliz ekibi kararını değiştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Tottenham'dan flaş Nelsson kararı! Tahminlerinin tam tersi çıkınca...

Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Tottenham'dan flaş Nelsson kararı! Tahminlerinin tam tersi çıkınca...

Danimarkalı stoper, ilk iki sezonunda sarı-kırmızılıların vazgeçilmeziydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Tottenham'dan flaş Nelsson kararı! Tahminlerinin tam tersi çıkınca...

İlk sezonunda Marcao, ikinci sezonunda ise Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu bir ikili olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Tottenham'dan flaş Nelsson kararı! Tahminlerinin tam tersi çıkınca...

Ancak Tottenham, Nelsson'un ortadan kaybolmasının ardından ilgisini kesti.

GALATASARAY HABERLERİ - Tottenham'dan flaş Nelsson kararı! Tahminlerinin tam tersi çıkınca...

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Nelsson'a yedek olacağını tahmin ederek Davinson Sanchez'in gönderilmesine onay vermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Tottenham'dan flaş Nelsson kararı! Tahminlerinin tam tersi çıkınca...

Ancak Davinson'un Danimarkalı stoperi yedek kulübesine mahkum etmesi üzerine scout ekibi takibini bıraktı.

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