GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 2023/2024 sezonu öncesi yaptığı transferlerle dünya çapında gündem oldu.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 2023/2024 sezonu öncesi yaptığı transferlerle dünya çapında gündem oldu.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılılar, çok sayıda dünya yıldızını renklerine bağladı.
Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin bonservisini alan yönetim, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tete ve Davinson Sanchez gibi birçok yıldızı takıma kazandırdı.
Galatasaray'da transferi en çok konuşulan isimlerden biri de Tanguy Ndombele oldu.
Cimbom, yaz transfer döneminin son saatlerinde Fransız futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon Euro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.
Galatasaray'a transferiyle ses getiren Ndombele, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı.
Fransız orta saha oyuncusu özellikle kilo problemiyle gündem oldu.
Galatasaray Kulup Doktoru Yener İnce, 26 yaşındaki futbolcunun transferi sonrası yaptığı açıklamada "Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir. Dünya futbolunda 8-10 arasıdır. İdeal bir oyuncunun yağ oranının yüzde 11-12'nin altında kalması gerekir. Aktif dünya futbolunda çok iyi durumda olan oyuncular var, yüzde 16-17'lerle oynayan. Bu çocuğu da yüzde 11'lere düşürdüğünde sahada hayalet olur. Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham'da tüm antrenmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli'deki raporları bizde. Oyuncunun en fit olduğu zamanlardaki kiloları da buna yakın." ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak Çaykur Rizespor ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Tanguy Ndombele ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
HAMBURGER SİPARİŞ ETTİ
İspanyol basını, Fransız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçı sonrası takım otelinde hamburger sipariş ettiğini yazdı.
OKAN BURUK ÇOK SİNİRLENDİ
Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Okan Buruk'un öğrencisinin bu hareketine çok sinirlendiği kaydedildi.
75 KİLOYA DÜŞENE KADAR FORMA GİYEMEYECEK
Haberde sarı-kırmızılıların Rize kafilesine dahil edilmeyen Tanguy Ndombele'nin 75 kiloya düşene kadar forma şansı verilmeyeceği belirtildi.
DEVRE ARASINDA GÖNDERİLEBİLİR
Galatasaray yönetiminin de 15 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Fransız oyuncuyu devre arasında Tottenham'a geri gönderme konusunda İngiliz ekibiyle görüşmelere başlayabileceği vurgulandı.
Tanguy Ndombele bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta süre aldı.
Fransız futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Ndombele'nin Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon Euro.