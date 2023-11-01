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GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son saatlerinde Tanguy Ndombele'yi transfer ettiğini açıklamıştı. Fazla kiloları nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan ve oynadığı dakikalarda istenen performansı sergileyemeyen Fransız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçından sonraki talebiyle teknik direktör Okan Buruk'u sinirlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 13:13
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GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 2023/2024 sezonu öncesi yaptığı transferlerle dünya çapında gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılılar, çok sayıda dünya yıldızını renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin bonservisini alan yönetim, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Tete ve Davinson Sanchez gibi birçok yıldızı takıma kazandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Galatasaray'da transferi en çok konuşulan isimlerden biri de Tanguy Ndombele oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Cimbom, yaz transfer döneminin son saatlerinde Fransız futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon Euro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Galatasaray'a transferiyle ses getiren Ndombele, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Fransız orta saha oyuncusu özellikle kilo problemiyle gündem oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Galatasaray Kulup Doktoru Yener İnce, 26 yaşındaki futbolcunun transferi sonrası yaptığı açıklamada "Bazı oyuncuların yağ oranı, en iyi olduğu zamanda diğer oyunculardan daha yüksektir. Dünya futbolunda 8-10 arasıdır. İdeal bir oyuncunun yağ oranının yüzde 11-12'nin altında kalması gerekir. Aktif dünya futbolunda çok iyi durumda olan oyuncular var, yüzde 16-17'lerle oynayan. Bu çocuğu da yüzde 11'lere düşürdüğünde sahada hayalet olur. Evet biraz kilosu var ama düşüreceğiz. Abartılı bir durum yok. Bu şekliyle Tottenham'da tüm antrenmanlara çıktı. Tottenham ve Napoli'deki raporları bizde. Oyuncunun en fit olduğu zamanlardaki kiloları da buna yakın." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Son olarak Çaykur Rizespor ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Tanguy Ndombele ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

HAMBURGER SİPARİŞ ETTİ

İspanyol basını, Fransız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçı sonrası takım otelinde hamburger sipariş ettiğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

OKAN BURUK ÇOK SİNİRLENDİ

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Okan Buruk'un öğrencisinin bu hareketine çok sinirlendiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

75 KİLOYA DÜŞENE KADAR FORMA GİYEMEYECEK

Haberde sarı-kırmızılıların Rize kafilesine dahil edilmeyen Tanguy Ndombele'nin 75 kiloya düşene kadar forma şansı verilmeyeceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

DEVRE ARASINDA GÖNDERİLEBİLİR

Galatasaray yönetiminin de 15 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Fransız oyuncuyu devre arasında Tottenham'a geri gönderme konusunda İngiliz ekibiyle görüşmelere başlayabileceği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Tanguy Ndombele bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Fransız futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ndombele'den şok hareket! Okan Buruk çılgına döndü

Ndombele'nin Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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