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Galatasaray Beşiktaş maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı antremanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 08:42
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Galatasaray Beşiktaş maçına hazır!

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek.

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