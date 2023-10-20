Haberler Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Süper Kupa maçı oynanacağı yer ve tarihin resmen açıklanmasıyla birlikte Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçıyla ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçıyla ilgili bilgiler haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 22:32 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 22:40
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Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 2022/2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasında oynanacak Süper Kupa maçının yeri ve tarihi merak konusu olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının yeri ve tarihini resmen açıkladı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Al Nassr'a ev sahipliği yapan Al Awwal Park'taki (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) mücadele, 30 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak. Mücadelenin yayıncısı henüz açıklanmadı.

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