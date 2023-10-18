GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'den ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerliyor.
Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerliyor.
Şampiyon kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendiren sarı-kırmızılılar, yenilgi yüzü görmedi.
Cimbom'un bu performasında birçok yıldız ön plana çıktı.
Vitrine çıkan isimlerden birisi de Sacha Boey.
İstikrarlı performansıyla göz dolduran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Boey, sahadaki futboluyla dünya devlerini peşine taktı.
Bununla birlikte Fransız futbolcu için Fransa Milli Takımı da gündeme geldi.
Boey, sağ bek pozisyonu için en güçlü adaylardan birisi olsa da Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından henüz tercih edilmedi.
MONTELLA AÇIK KAPI BIRAKTI
Performansıyla tüm kamuoyunun takdirini toplayan genç sağ bek için sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.
Deschamps'ın bu kararı sonrasında Boey'in ismi A Milli Takımımız ile anılmaya başlanmıştı.
Ciddi şekilde konuşulan bu iddia, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da soruldu.
Montella, ''Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız'' cevabıyla Boey'e açık kapı bıraktı.
KAMERUN TEKLİF GÖTÜREBİLİR
Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken, Kamerun Milli Takımı da Boey için nabız yokluyor.
Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, Senegal karşısında alınan mağlubiyetin ardından sağ bek pozisyonu için bazı isimlerle görüştüğünü açıkladı.
Song, ''Elimde biraz eksilmiş bir kadro var. Elimdeki oyunculara bir bakarsanız... Sağ tarafta iyi oynayan Fai vardı ama şimdi kulübüne döndü. Sağ taraf için görüşmelerimiz sürüyor. Stoper olarak bazen sağ tarafta oynamıştım. Aynı reflekslere sahip değilsiniz ama yine takıma bir şeyler katabiliyorsunuz. Bence Castelloetto bir sağ bekin dinamizmine sahip olmasa da rolünü iyi oynadı. Biraz daha etkili bekler istiyoruz ama o da iyi oynadı. Onun performansından memnunum'' ifadelerini kullandı.
Bu açıklamanın üzerine Fransız basını, Song'un sağ bek pozisyonu için Galatasaray'dan Sacha Boey'u düşündüğünü aktardı.
GÖNLÜ FRANSA'DAN YANA
23 yaşındaki futbolcunun ilk tercihinin Fransa Milli Takımı olduğu kaydedildi. Boey'un uzun süredir Kamerun tarafından ikna edilmeye çalışıldığı ve teknik direktör Rigobert Song ile uzun bir görüşme yaptığı hatırlatıldı.
Song'un Afrika Uluslar Kupası'nda sağ beki Boey'a emanet etmek istediği ve yıldız futbolcunun da Kamerun'a kapıları kapatmadığı öne sürüldü.
Galatasaray'da bu sezon 16 maça çıkan Sacha Boey, 1 kez gol sevinci yaşadı.