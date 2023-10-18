GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'den ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Song, ''Elimde biraz eksilmiş bir kadro var. Elimdeki oyunculara bir bakarsanız... Sağ tarafta iyi oynayan Fai vardı ama şimdi kulübüne döndü. Sağ taraf için görüşmelerimiz sürüyor. Stoper olarak bazen sağ tarafta oynamıştım. Aynı reflekslere sahip değilsiniz ama yine takıma bir şeyler katabiliyorsunuz. Bence Castelloetto bir sağ bekin dinamizmine sahip olmasa da rolünü iyi oynadı. Biraz daha etkili bekler istiyoruz ama o da iyi oynadı. Onun performansından memnunum'' ifadelerini kullandı.