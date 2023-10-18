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GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'den ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Sacha Boey'un hangi milli takım için oynayacağı belirsizliğini koruyor. Fransa'dan beklediği daveti henüz alamayan ve ismi A Milli Takımımız ile de geçen Boey için bir seçenek daha gündeme geldi. Teknik direktör, yıldız oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:48 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:57
Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Şampiyon kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendiren sarı-kırmızılılar, yenilgi yüzü görmedi.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Cimbom'un bu performasında birçok yıldız ön plana çıktı.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Vitrine çıkan isimlerden birisi de Sacha Boey.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

İstikrarlı performansıyla göz dolduran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Boey, sahadaki futboluyla dünya devlerini peşine taktı.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Bununla birlikte Fransız futbolcu için Fransa Milli Takımı da gündeme geldi.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Boey, sağ bek pozisyonu için en güçlü adaylardan birisi olsa da Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından henüz tercih edilmedi.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

MONTELLA AÇIK KAPI BIRAKTI
Performansıyla tüm kamuoyunun takdirini toplayan genç sağ bek için sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Deschamps'ın bu kararı sonrasında Boey'in ismi A Milli Takımımız ile anılmaya başlanmıştı.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Ciddi şekilde konuşulan bu iddia, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da soruldu.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Montella, ''Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız'' cevabıyla Boey'e açık kapı bıraktı.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

KAMERUN TEKLİF GÖTÜREBİLİR
Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken, Kamerun Milli Takımı da Boey için nabız yokluyor.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, Senegal karşısında alınan mağlubiyetin ardından sağ bek pozisyonu için bazı isimlerle görüştüğünü açıkladı.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Song, ''Elimde biraz eksilmiş bir kadro var. Elimdeki oyunculara bir bakarsanız... Sağ tarafta iyi oynayan Fai vardı ama şimdi kulübüne döndü. Sağ taraf için görüşmelerimiz sürüyor. Stoper olarak bazen sağ tarafta oynamıştım. Aynı reflekslere sahip değilsiniz ama yine takıma bir şeyler katabiliyorsunuz. Bence Castelloetto bir sağ bekin dinamizmine sahip olmasa da rolünü iyi oynadı. Biraz daha etkili bekler istiyoruz ama o da iyi oynadı. Onun performansından memnunum'' ifadelerini kullandı.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Bu açıklamanın üzerine Fransız basını, Song'un sağ bek pozisyonu için Galatasaray'dan Sacha Boey'u düşündüğünü aktardı.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

GÖNLÜ FRANSA'DAN YANA
23 yaşındaki futbolcunun ilk tercihinin Fransa Milli Takımı olduğu kaydedildi. Boey'un uzun süredir Kamerun tarafından ikna edilmeye çalışıldığı ve teknik direktör Rigobert Song ile uzun bir görüşme yaptığı hatırlatıldı.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Song'un Afrika Uluslar Kupası'nda sağ beki Boey'a emanet etmek istediği ve yıldız futbolcunun da Kamerun'a kapıları kapatmadığı öne sürüldü.

Milli takım tercihi merakla bekleniyordu! Teknik direktörden açıklama geldi

Galatasaray'da bu sezon 16 maça çıkan Sacha Boey, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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