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Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbiyi yönetecek hakem belli oldu. Bu kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 15:06 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 15:26
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Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev alacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon Seyrantepe'de oynanan ve Meler'in yönettiği müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

Halil Umut Meler, daha önce 3 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 3 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3, siyah-beyazlılar 2 ve Fenerbahçe de 1 kez galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere tamamlandı.

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı derbiler şöyle:

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

05.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

02.04.2023

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

Öte yandan 9. haftada oynanacak diğer maçların hakemleri ise şu şekilde:

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