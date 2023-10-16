GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

Galatasaray milli arada çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray milli arada çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçları için verilen araya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde girdi.
Cimbom, aranın ardından ligin 9. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.
RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbide Aslan'ın tek hedefi 3 puan.
Teknik direktör Okan Buruk, milli takımlara giden oyuncuları dışında takımını derbiye hazırladı.
Bu sezon 24. şampiyonluğuna kavuşmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından oldu.
Cimbom yaptığı transferlerle adeta ses getirdi.
Ancak sarı-kırmızılı ekipte bir isim devre arasında takımdan ayrılabilir.
ASLAN'DA BAKAMBU DEPREMİ!
aspor.com.tr'den Ali Genç'in Tuttomercato'dan aktardığı habere göre Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı ekipten ayrılmayı düşünüyor.
Yaz transfer döneminde kadroya dahil olan 32 yaşındaki futbolcu, aldığı sürelerden memnun değil.
Tecrübeli isim Mauro Icardi'nin arkasında kalmaktan dolayı mutsuz.
Sadece 22 gün Al-Nassr'da kaldıktan sonra sözleşmesini anlaşarak feshesden Bakambu, Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bugüne kadar 8 maçta forma şansı bulan tecrübeli oyuncu, toplam 226 dakika sahada kaldı.
32 yaşındaki oyuncu henüz takımına gol katkısı sağlayamadı.
Bakambu'nun bonservis değeri 3.4 milyon euro olarak biliniyor.