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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da işler yolunda... Ancak forma şansı çok fazla bulamayan yıldız ismin, takımdan ayrılmayı talep ettiği ifade edildi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 16:41
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbide Aslan'ın tek hedefi 3 puan.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

Teknik direktör Okan Buruk, milli takımlara giden oyuncuları dışında takımını derbiye hazırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

Bu sezon 24. şampiyonluğuna kavuşmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

Cimbom yaptığı transferlerle adeta ses getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

Ancak sarı-kırmızılı ekipte bir isim devre arasında takımdan ayrılabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

ASLAN'DA BAKAMBU DEPREMİ!

aspor.com.tr'den Ali Genç'in Tuttomercato'dan aktardığı habere göre Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı ekipten ayrılmayı düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

Yaz transfer döneminde kadroya dahil olan 32 yaşındaki futbolcu, aldığı sürelerden memnun değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

Tecrübeli isim Mauro Icardi'nin arkasında kalmaktan dolayı mutsuz.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

Sadece 22 gün Al-Nassr'da kaldıktan sonra sözleşmesini anlaşarak feshesden Bakambu, Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

Bugüne kadar 8 maçta forma şansı bulan tecrübeli oyuncu, toplam 226 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

32 yaşındaki oyuncu henüz takımına gol katkısı sağlayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sürpriz gelişme! Ocakta ayrılmak istiyor

Bakambu'nun bonservis değeri 3.4 milyon euro olarak biliniyor.

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