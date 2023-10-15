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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yıldız ismin menajerinden mesaj! "Devre arasında görüşelim"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ligde ve Avrupa'da sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın transferdeki eski gözdesi, menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe mesaj yolladı ve "Devre arasında görüşelim" dedi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 11:41
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yıldız ismin menajerinden mesaj! "Devre arasında görüşelim"

Takvim'de yer alan haberde Galatasaray yaz transfer sezonunda görüştüğü Youri Tielemans ile ilgili sıcak gelişmeler yaşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yıldız ismin menajerinden mesaj! "Devre arasında görüşelim"

Sarı- Kırmızılılar, 26 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak Tielemans, İngiltere'de kalmayı tercih etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yıldız ismin menajerinden mesaj! "Devre arasında görüşelim"

Tecrübeli futbolcunun menajeri, Galatasaray'a geri dönüş yaptı ve Ocak ayında görüşmek istediğini bildirdi.



GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yıldız ismin menajerinden mesaj! "Devre arasında görüşelim"

Yıldız futbolcunun menajerinin Sarı-Kırmızılı yönetime, "Tielemans için isterseniz yeniden görüşebiliriz" dediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yıldız ismin menajerinden mesaj! "Devre arasında görüşelim"

Tielemans'ın Aston Villa'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yıldız ismin menajerinden mesaj! "Devre arasında görüşelim"

YÖNETİME BASKI YAPIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu transferi çok istediği ve transferi için yönetimle sürekli görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yıldız ismin menajerinden mesaj! "Devre arasında görüşelim"

Bu sezon 8 Premier Lig maçında sadece 144 dakika forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu, daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yıldız ismin menajerinden mesaj! "Devre arasında görüşelim"

Bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 13 karşılaşmada boy gösteren Tielemans, gol ve asist üretemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yıldız ismin menajerinden mesaj! "Devre arasında görüşelim"

62 kez Belçika Milli Takımı forması giyen yıldız oyuncu 5 kez fileleri havalandırdı.

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