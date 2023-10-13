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Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili taraftar açıklaması!

Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray maçını 2 bin sarı-kırmızılı taraftarın ev sahibi ekip tribününden mücadeleyi takip ettiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 00:05
Manchester United'dan Galatasaray maçıyla ilgili taraftar açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Old Trafford Stadı'nda Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçı, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar ev sahibi tribünlerden takip etti.

Manchester United'ın resmi taraftar forumuna konu hakkında açıklamalarda bulunan kulübün taraftar hizmetleri sorumlusu Sam Kelleher, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftarın, karşılaşmayı United tribünlerinden takip ettiği yönündeki iddiaları doğruladı.

Kulübün operasyon direktörü Collette Roche ise Manchester United tribünleri arasına karışan Galatasaray taraftarının fark edilmesine rağmen "zorla çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi" nedeniyle eyleme geçilmediğini ve maç sırasında tribünlerde şiddet olayı yaşanmadığını belirtti.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester United kombinesi bulunan taraftarların bir kısmının, biletini maç öncesinde Galatasaray seyircisine sattığı iddia edilmiş ve İngiliz kulübü, bu durumu engelleyemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

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