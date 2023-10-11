Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalara start verildi. Yapacağı takviyelerle birlikte teknik heyetin raopru doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu rekor bonservis bedeliyle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:50
Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ligde de yoluna doludizgin devam ediyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile berabere kalan Cimbom, sonrasında çıktığı 7 maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Yarıştığı kulvarlarda mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

NELSSON'A YOL GÖRÜNDÜ

Takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'a yol göründü.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Galatasaray, Danimarkalı stoper için devre arasında yapılacak teklif değerlendirmeye alınacak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Formasını yeni transfer Davinson Sanchez'e kaptıran Nelsson, Kaan Ayhan'ın da kadroda alternatif olarak bulunması nedeniyle "lüks" haline geldi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Nelsson'un kulübede oturmasının değerini aşağıya çekeceği endişesini taşıyan sarı-kırmızılılar bu nedenle 24 yaşındaki futbolcuyu elden çıkaracak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan Danimarkalı oyuncu için yaz döneminde gelen teklifler yetersiz bulunmuştu.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Sarı-kırmızılıların, Sanchez'in çabuk adaptasyonu ve başarılı performansı sonrası Nelsson'u satma kararı aldığı bildirildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

20 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Milliyet'in haberine göre, genç stoper için gelecek 20 milyon Euro'ya "tamam" denileceği öğrenildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Galatasaray'da Nelsson'un satılma olasılığının güçlenmesiyle beraber devre arasında bir stoper takviyesi için liste oluşturulduğu da bildirildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Scoutların olası transfer hamlesi için Avrupa liglerinde top koşturan çok sayıda oyuncuyu yakından takip ettikleri vurgulandı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Galatasaray, Nelsson'u Ağustos 2021'de 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında FC Kopenhag'dan kadrosuna katarken, 5 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Danimarkalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 93 resmi maça çıktı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Rakip ağlara 2 gol gönderen Nelsson bir kez de asist yaptı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom yeni kalecisini buldu! Okan Buruk bizzat izleyecek...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'da büyük sıkıntı! Oyuncu kalmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özbek'ten sert açıklama! "Asla affetmem"
Icardi çıldırdı! Antalya dönüşü uçakta kıyamet koptu
TV8 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8 5 CANLI İZLE!
Çatalca'da elektrik ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)
Beyoğlu'nda elektrik ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor G.Saray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor 12:50
Faroe Adaları - Polonya maçı ne zaman? Faroe Adaları - Polonya maçı ne zaman? 12:46
Belarus - Romanya maçı ne zaman? Belarus - Romanya maçı ne zaman? 12:36
EuroLeague'de 2. hafta heyecanı! EuroLeague'de 2. hafta heyecanı! 12:35
B. Münih'e G.Saray maçı öncesi kötü haber B. Münih'e G.Saray maçı öncesi kötü haber 10:38
F.Bahçe'den ayrılma sebebini açıkladı! F.Bahçe'den ayrılma sebebini açıkladı! 10:40
Daha Eski
EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta maç programı! EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta maç programı! 11:05
Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu Icardi'ye sürpriz talip! Bunu kimse beklemiyordu 11:10
Özbek'ten sert açıklama! "Asla affetmem" Özbek'ten sert açıklama! "Asla affetmem" 11:25
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 11:37
Hırvatistan - Türkiye maçı saat kaçta? Hırvatistan - Türkiye maçı saat kaçta? 12:21
Andorra - Kosova maçı ne zaman? Andorra - Kosova maçı ne zaman? 12:33