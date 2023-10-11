Galatasaray'da flaş ayrılık! Dev bonservisle gidiyor

Milli ara sonrası ligde Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Milli ara sonrası ligde Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmış ve ön elemeleri geçerek gruplara kalmıştı.
A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk iki maçından istediği skorları almayı başardı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde Kopenhag'ı konuk eden Cimbom, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı
İkinci maçında Old Trafford'da Manchester United'a konuk olan Aslan, iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında ise 24 Ekim Salı günü Bayern Münih'i konuk edecek.
Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ligde de yoluna doludizgin devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile berabere kalan Cimbom, sonrasında çıktığı 7 maçtan da galip ayrılmayı başardı.
Yarıştığı kulvarlarda mücadelesini sürdüren Galatasaray'da ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.
NELSSON'A YOL GÖRÜNDÜ
Takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'a yol göründü.
Galatasaray, Danimarkalı stoper için devre arasında yapılacak teklif değerlendirmeye alınacak.
Formasını yeni transfer Davinson Sanchez'e kaptıran Nelsson, Kaan Ayhan'ın da kadroda alternatif olarak bulunması nedeniyle "lüks" haline geldi.
Nelsson'un kulübede oturmasının değerini aşağıya çekeceği endişesini taşıyan sarı-kırmızılılar bu nedenle 24 yaşındaki futbolcuyu elden çıkaracak.
Serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan Danimarkalı oyuncu için yaz döneminde gelen teklifler yetersiz bulunmuştu.
Sarı-kırmızılıların, Sanchez'in çabuk adaptasyonu ve başarılı performansı sonrası Nelsson'u satma kararı aldığı bildirildi.
20 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Milliyet'in haberine göre, genç stoper için gelecek 20 milyon Euro'ya "tamam" denileceği öğrenildi.
Galatasaray'da Nelsson'un satılma olasılığının güçlenmesiyle beraber devre arasında bir stoper takviyesi için liste oluşturulduğu da bildirildi.
Scoutların olası transfer hamlesi için Avrupa liglerinde top koşturan çok sayıda oyuncuyu yakından takip ettikleri vurgulandı.
Galatasaray, Nelsson'u Ağustos 2021'de 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında FC Kopenhag'dan kadrosuna katarken, 5 yıllık sözleşme imzalatmıştı.
Danimarkalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 93 resmi maça çıktı.
Rakip ağlara 2 gol gönderen Nelsson bir kez de asist yaptı.