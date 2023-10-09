Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta A Grubu'ndaki ikinci maçında Manchester United deplasmanına konuk oldu.
Cimbom, Old Trafford'da oynanan mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti.
Manchester United'in golleri ise Rasmus Höjlund'dan geldi.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 4'e yükselterek Bayern Münih'in gerisinde 2. sırada yer aldı.
Aslan, Manchester United maçı sonrası ligde Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.
Galatasaray rakibini 2-0 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez ve Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Cimbom, milli araya lider Fenerbahçe'nin gerisinde 2. sırada girdi.
Milli ara sonrası çıkacağı lig ve Avrupa maçlarını kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla ses getiren sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de eksik görülen bölgeleri yıldız takviyeleriyle güçlendirmeyi hedefliyor.
Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, kadroda düşünülmeyen yıldız isimlere gelen teklifleri de değerlendirecek.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda iki ismin ayrılığı gündeme geldi. İşte o futbolcular...
VICTOR NELSSON
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla şampiyonluğun mimarlarından olan Victor Nelsson, Avrupa devlerinin radarına girmişti.
Sarı-kırmızılılar, adı Tottenham, Arsenal ve Sevilla gibi birçok dev kulüple anılan Danimarkalı stoper için kapıyı 25 milyon Euro'dan açmıştı.
Gelen teklifleri beğenmeyen yönetim, Nelsson'u takımda tutmuştu.
Ancak sezona durgun bir başlangıç yapan 24 yaşındaki futbolcu, taraftarların dikkatini çekmişti.
Davinson Sanchez'in transfer edilmesi ve Kolombiyalı stoperin başarılı bir performans sergilemesi sonrası edek duruma düşen Nelsson'un menajerine takım bulması yöynüde talimat verdiği iddia edildi.
Galatasaray'ın da ara transfer döneminde uygun teklif gelmesi halinde Nelsson'un gidişine onay vereceği öne sürüldü.
Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta süre aldı.
Danimarkalı savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.
SERGIO OLIVEIRA
Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan Sergio Oliveria, bu sezon gözden düştü.
Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli futbolcunun sezon öncesi takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Ancak takımda kalan tecrübeli oyuncunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceği öne sürüldü.
Yönetimin tıpkı Nelsson'da olduğu gibi Oliveira için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev yaptı.
31 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Oliveira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.