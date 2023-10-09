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Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar, hem ligi zirvede tamamlamak hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini sürdürebilmek adına ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor. Oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılarda birkaç ayrılığın da yaşanması bekleniyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda iki yıldız futbolcunun ayrılığı gündeme geldi. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 13:13
Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta A Grubu'ndaki ikinci maçında Manchester United deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Cimbom, Old Trafford'da oynanan mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Cimbom, milli araya lider Fenerbahçe'nin gerisinde 2. sırada girdi.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Milli ara sonrası çıkacağı lig ve Avrupa maçlarını kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Sezon başında kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla ses getiren sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de eksik görülen bölgeleri yıldız takviyeleriyle güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, kadroda düşünülmeyen yıldız isimlere gelen teklifleri de değerlendirecek.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda iki ismin ayrılığı gündeme geldi. İşte o futbolcular...

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

VICTOR NELSSON

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla şampiyonluğun mimarlarından olan Victor Nelsson, Avrupa devlerinin radarına girmişti.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Sarı-kırmızılılar, adı Tottenham, Arsenal ve Sevilla gibi birçok dev kulüple anılan Danimarkalı stoper için kapıyı 25 milyon Euro'dan açmıştı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Gelen teklifleri beğenmeyen yönetim, Nelsson'u takımda tutmuştu.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Ancak sezona durgun bir başlangıç yapan 24 yaşındaki futbolcu, taraftarların dikkatini çekmişti.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Davinson Sanchez'in transfer edilmesi ve Kolombiyalı stoperin başarılı bir performans sergilemesi sonrası edek duruma düşen Nelsson'un menajerine takım bulması yöynüde talimat verdiği iddia edildi.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Galatasaray'ın da ara transfer döneminde uygun teklif gelmesi halinde Nelsson'un gidişine onay vereceği öne sürüldü.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maçta süre aldı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Danimarkalı savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Nelsson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

24 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

SERGIO OLIVEIRA

Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan Sergio Oliveria, bu sezon gözden düştü.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli futbolcunun sezon öncesi takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Ancak takımda kalan tecrübeli oyuncunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceği öne sürüldü.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Yönetimin tıpkı Nelsson'da olduğu gibi Oliveira için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maçta görev yaptı.

Galatasaray'da çifte ayrılık! Okan Buruk onay verdi

31 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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